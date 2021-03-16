Uzmanı uyarıyor: Göz sağlığı için Diyabet büyük risk oluşturuyor - Son Dakika

Uzmanı uyarıyor: Göz sağlığı için Diyabet büyük risk oluşturuyor

16.03.2021 13:29
Uzmanı uyarıyor: Göz sağlığı için Diyabet büyük risk oluşturuyor, System.String[]

Toplumda sıkça görülen, ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiren şeker hastalığı yani diyabet, vücudumuzdaki birçok organı etkilediği gibi gözlere de zarar veriyor.

Toplumda sıkça görülen, ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiren şeker hastalığı yani diyabet, vücudumuzdaki birçok organı etkilediği gibi gözlere de zarar veriyor. Gözün tüm katmanlarını etkileyerek gözyaşı yetersizliği, katarakt, göz tansiyonu ve retinada kanama ve ödeme neden olabilen şeker hastalığına ilişkin bilgi veren Batıgöz Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Okan Toygar, "Dünyada diyabetliler resmi olarak yüzde 2-5 oranında ifade edilmektedir. Ülkemizde yapılan çok merkezli bir çalışmada bu oran yaklaşık olarak yüzde 7,2 oranında bulunmuştur. Şeker hastaları retina konusunda uzman göz hekimine zamanında başvurmazsa veya geç başvurursa, retina ve sarı nokta hasarı kalıcı görme kaybına neden olabilir" uyarısında bulundu.

"ŞEKER HASTALARI YILDA EN AZ BİR KEZ GÖZ MUAYENESİNDEN GEÇMELİ"

Şeker hastası olan kişilerin gözlerinde retina hasarının meydana gelebileceğini belirten Doç. Dr. Okan Toygar, şeker hastası olanların yılda en az bir kez doktora gidip muayene olmaları gerektiğine dikkat çekti. Toygar, " Sıkça görülen geçici bulgu kan şekerinin yükselmesine bağlı olan kırma kusurlarıdır. En çok görülen bulgu ise Diyabetik Retinopati'dir. Katarakt ve glokom (göz tansiyonu hastalığı) diyabetik hastalarda normal bireylere göre daha fazla görülür" ifadelerini kullandı.

Uzmanı uyarıyor: Göz sağlığı için Diyabet büyük risk oluşturuyor

Şeker Hastalığı, Katarakt, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık Uzmanı uyarıyor: Göz sağlığı için Diyabet büyük risk oluşturuyor - Son Dakika


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