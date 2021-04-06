Uzmanı uyarıyor: Kovid-19'un vazgeçmediği hedeflerinden biri de kalp - Son Dakika

Uzmanı uyarıyor: Kovid-19'un vazgeçmediği hedeflerinden biri de kalp

06.04.2021 12:35
Uzmanı uyarıyor: Kovid-19'un vazgeçmediği hedeflerinden biri de kalp, System.String[]

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, Kalp-damar hastalığı olanlar, yüksek tansiyon hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar başta olmak üzere kronik hastalıkları olan bireylerde solunum yolu hastalıkları ve enfeksiyonlar çok ciddi sonuçlar yaratabileceğini söyleyerek kovid-19'un akciğer...

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, Kalp-damar hastalığı olanlar, yüksek tansiyon hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar başta olmak üzere kronik hastalıkları olan bireylerde solunum yolu hastalıkları ve enfeksiyonlar çok ciddi sonuçlar yaratabileceğini söyleyerek kovid-19'un akciğer ve beyin tutulumu başta olmak üzere kalpte de tutulum yapabildiğinin ve virüs kanda pıhtılaşma neden olarak birçok probleme yol açabileceğinin altını çizdi.

Enfeksiyonlar ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişkinin uzun zamandır bilindiğini ifade eden Medicana Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, "Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi kovid-19'da da vücudun savunma mekanizmaları devreye giriyor ve inflamasyon dediğimiz yangı oluşabiliyor. Oluşan bu yangı, kalp damarlarında bulunan stabil plaklarda hasara neden olabiliyor ve kan akışkanlığı veya kan damarlarının yüzeyini kaplayan endotel fonksiyonları bozabiliyor. Yine oluşan bu yangı tansiyon düzensizliklerine neden olabiliyor. Tüm bu değişikliklere bağlı olarak enfeksiyonlar kalp krizlerini tetikleyebiliyor. Niketim Kovid-19 ile ilgili yapılan bazı araştırmalar bu hastalığı geçirenlerin yaklaşık yüzde 28'de kalp problemlerinin ortay çıktığı görüldü." dedi.

"KALP YETMEZLİĞİNE DE NEDEN OLUYOR"

Kovid-19'un pıhtı oluşumunu tetikleyerek veya kalbin oksijen ihtiyaç sunum dengesinde bozukluğa neden olarak kalp krizini tetikleyebildiğini belirten Medicana Çamlıca Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, "Kalp krizinin yanı sıra miyokardit denilen kalp kasını hasarı neden olabildiği gibi kalp yetmezliğine, kalp zarı iltihaplanmasına ve kalpte ritim bozukluklarına neden olabiliyor. Bu tabloların hastalık anında da veya sonrasında da görülebiliyor." açıklamasında bulundu.

"KOVİD-19 BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Kovid-19 olan bazı kişilerde sitokin fırtınası adı verilen durumun görülebildiğini belirten Doç. Dr. Murat Yalçın, "Vücutta enfeksiyon görülmesi durumunda sitokin salınımı bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşabilmesi için gereklidir. Ancak kovid-19'un bağışıklık sistemi üzerinde yarattığı değişim nedeniyle yüksek miktarda sitokin çok hızlı bir şekilde kana salındığından, sitokin fırtınası denen olay meydana gelebilir. Sitokin fırtınası çoklu organ yetmezliğine yol açabilir; miyokardit denen ve kalp kan pompalama işlevinde bozulmaya yol açarak kalp yetmezliği ile sonuçlanabilen bu durum aritmiler ve akut koroner sendromlar gibi kardiyolojik problemler bu organ hasarlarının başındadır" dedi.

"KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR"

Doç. Dr. Yalçın, "Kovid-19'un bilinen belirtilerine ek olarak kronik kalp hastalarında ise anormal tansiyon yükselmeleri olabilir. Kalp yetmezliği hastalarında ise miyokardit dediğimiz kalp kasının iltihabı ile belirtiler çok daha ağırlaşabilir. Ayrıca kovid-19'un en belirgin semptomu ateş yükselmesi vücutta iltihabik durumu arttırdığı için kalp damar hastalığı olanlarda kalp krizi riskini de yükseltir. Enfeksiyon sırasında vücutta doku ve organların oksijen ihtiyacı artıyor. Artan bu oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp daha fazla çalışmak durumunda kalıyor. Yine enfeksiyonlar sırasında oluşan sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlı kalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin salgıladığı toksinlere bağlı olarak kalp kasında meydana gelen sunum-ihtiyaç dengesindeki bozulmaya bağlı olarak kalp krizi tetiklenebiliyor" uyarısında bulundu.

"KALP SALGININ BİTMESİNİ BEKLEMEZ, ÖNLEM ALINMALI"

Aşılanmanın yaygınlaşıp salgının kontrol altına alınana kadar maske, mesafe ve hijyenden taviz veremeyeceğimizi önemle vurgulayan Doç. Dr. Murat Yalçın, "Kronik kalp hastalığı bulunan kişilerin, yüksek tansiyon hastalarının, ileri yaş grubunda olanların, kovid-19'un şu ana kadar bilinen ateş, öksürük, soluk almada zorlanma, nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk, kas ve eklem ağrısı, baş ağrısı, koku ve tat alamama gibi belirtilerinden bir veya bir kaçını yaşamaya başladıkları an hiç vakit kaybetmeden hekimlerine ve sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir." Kalp hastalıkları salgının bitmesini beklemez diyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, bu dönemde kalp kontrollerinin ihmal edilmeden mutlaka yapılması gerektiğini önemle vurguladı.

"DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞEYLER"

Doç. Dr. Murat Yalçın "Yaş fark etmeden risk grubunda olan ve özellikle kalp damar hastalığı olanlar daha hassas ve enfeksiyona açık bir metabolizmaya sahipler. Şu dönemde kalp damar hastalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerin çok daha fazla dikkatli olmasını ve resmi sağlık otoriteleri ve konu ile ilgili uzmanların önerilerine harfiyen uymaları gerekmektedir. Dünya genelinde hastalığa yakalananlar arasında hastalığı basit bir viral enfeksiyon gibi atlatanlar olsa da bu durum maalesef ileri yaş ve kronik hastalığı olanlar için söylenemez. Kovid-19 vücudun bağışıklık sistemini direkt etkilediği için vücutta bulunan mevcut hastalık tablosunu da kötüleştirmekte ve vücudun savaşma gücünü azaltmaktadır" diyerek yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

"Mecbur değilsek kesinlikle evden çıkmamalıyız, çıkmak zorundaysak ve kalp damar hastalığı gibi kronik hastalığımız varsa maske takmalı, sosyal koruma mesafesini girdiğimiz her ortamda (ev, iş, toplu taşıma, açık alanda yürürken bile) korumalıyız.

Kişisel hijyene çok dikkat etmeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalıyız.

Yaşam alanlarımızı mutlaka günde en az 3 sefer havalandırılmalıyız.

Mecburen dışarıya çıktıysak kıyafetlerimizi eve dönünce hemen 60-90 derece arasında yıkanmalıyız.

Salgının yarattığı endişeden uzak durmak ve rahatlatıcı egzersiz ve aktiviteler yapmalıyız.

Düzenli uyku büyük önem taşımaktadır.

Kaliteli ve sağlıklı beslenmeye ve bol sıvı tüketmeye büyük özen gösterilmeliyiz.

Ayrıca; Rutin kontrollerimizi aksatmamalı ve hekimimizle iletişim halinde olmalıyız.

İlaçlarımızın düzenli kullanımı çok önemli, uzman hekiminiz farklı bir tablo önermiyorsa ilaçlarımızı aynı şekilde ve zamanında kullanmaya özen göstermeliyiz."


Uzmanı uyarıyor: Kovid-19'un vazgeçmediği hedeflerinden biri de kalp

Şeker Hastalığı, Murat Yalçın, Kalp Krizi, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanı uyarıyor: Kovid-19'un vazgeçmediği hedeflerinden biri de kalp - Son Dakika


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