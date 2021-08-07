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Uzmanından "3. doz hatırlatma aşısı antikor seviyelerini yükseltiyor" değerlendirmesi - Son Dakika

Uzmanından "3. doz hatırlatma aşısı antikor seviyelerini yükseltiyor" değerlendirmesi

07.08.2021 11:09
Uzmanından

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Gürcan, 3. doz hatırlatma aşısının antikor seviyesini yükseltme bakımından etkili olduğunu, sırası gelen herkesin aşısını olması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Gürcan, 3. doz hatırlatma aşısının antikor seviyesini yükseltme bakımından etkili olduğunu, sırası gelen herkesin aşısını olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Gürcan, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının en etkin silah olduğunu ve salgının kontrol altına alınmasında aşılamanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Antikor seviyelerinin yükseltilmesi açısından hatırlatma dozunun gerekli olduğunun altını çizen Gürcan, şöyle devam etti:

"Bu yeni bir hastalık ve bununla ilgili tecrübelerimiz her geçen gün artıyor. Yapılan çalışmalarda 2 doz aşılama olduktan 3 ay sonra antikor oranlarında düşmelerin ortaya çıktığı tespit edildi. Buna karşılık 3. doz ihtiyacı ortaya çıktı ve yapılmaya başlandı. 3. dozun amacı hatırlatma dozu, yani önceki antikorları yapan hücrelere bir hatırlatma yaparak tekrar antikor oluşturması ve o antikorların yüksek düzeyde kanda bulunması sağlanıyor. Böylece virüsün daha vücuda girerken bu antikorlarla bloke edilmesi amaçlanıyor."

"Difteri, boğmaca, tetanos aşılarında da hatırlatma dozları var"

Gürcan, hatırlatma dozunun birçok hastalığın önlenmesinde uygulanan aşılar için kullanıldığını vurguladı.

Bu dozun yapılmasıyla vücudun virüse karşı dayanaklılığının artırıldığını anlatan Gürcan, "Onun için 3. hatırlatma dozunun yapılması çok önemli. Zaten normalde de yıllardır yaptığımız difteri, boğmaca, tetanos aşılarında ve diğer birçok aşıda bu hatırlatma dozları vardır. Mesela tetanos aşısında 10 yılda bir tekrarlarız ve hücreleri tekrar uyarırız, canlı kalmasını ve antikor üretmesini sağlamaya çalışırız. Benzer durum bu virüs aşılarında da mevcut." diye konuştu.

Gürcan, zamanı gelen herkesin 3. doz aşısını olmasını ve salgınla mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Salgının kontrol altına alınması ve olası mutasyonlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla 3. doz aşının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Gürcan, şunları kaydetti:

"3. doz zamanı gelmiş vatandaşlar aşılarını olmazsa yine enfeksiyona açık hale gelmiş olurlar. Nitekim mutasyonlarla karşı karşıyayız. Bundan dolayı 3. doz olarak yapılan hatırlatma dozunun önemi daha da belirgin bir hale geliyor. Bunu da mutlaka yapmamız lazım. Bu kurallara ve sağlık otoritelerinin uyarılarına vatandaşların tamamen uyum göstermesini bekliyoruz. Aksi takdirde bu sonsuz bir hastalık haline dönecek. Hiç başımızı kurtaramadığımız, her yıl karşılaşacağımız bir sorun olarak varlığını devam ettirecek."

Uzmanından 3. doz hatırlatma aşısı antikor seviyelerini yükseltiyor değerlendirmesi

Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanından '3. doz hatırlatma aşısı antikor seviyelerini yükseltiyor' değerlendirmesi - Son Dakika


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