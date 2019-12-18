UZMANINDAN AİLELERE SİBER SUÇLAR UYARISI... ÇOCUKLARINIZIN TELEFONLARINI, GİRDİKLERİ... - Son Dakika
Son Dakika Güncel UZMANINDAN AİLELERE SİBER SUÇLAR UYARISI... ÇOCUKLARINIZIN TELEFONLARINI, GİRDİKLERİ... - Son Dakika

UZMANINDAN AİLELERE SİBER SUÇLAR UYARISI... ÇOCUKLARINIZIN TELEFONLARINI, GİRDİKLERİ...

7 saat önce

SİBER suçlara sürüklenen çocukların sayısı her geçen gün artıyor.

UZMANINDAN AİLELERE SİBER SUÇLAR UYARISI... ÇOCUKLARINIZIN TELEFONLARINI, GİRDİKLERİ..., System.String[]
SİBER suçlara sürüklenen çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 verilerine göre 17 yaş altındaki 107 bin 984 çocuk suça sürüklendi. Suça karışanların 75 bin 828'i 15 ila 17 yaş grubu arasında. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, bu rakamlarda artış olduğunu öne sürerek, "Aileler çocuklarının telefonlarını kontrol etmeli ve antivirüs programı yüklemelidir" dedi.

Bazı aileler çocuklarının internette fazla zaman harcadığını,  kontrol etmekte güçlük çektiklerini söylediler. Çocuklarının derse daha az vakit ayırdığını söyleyen bir anne ise, " Hangi sitelere girdiğini de kontrol de edemiyoruz. Hemen geçmişi siliyorlar.ö diye konuştu.

EBEVEYNE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Organize suç örgütlerinin çocukları kullandığını ifade eden  Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, bu çocukların kredi kartı kopyalama, sanal kumar ve diğer siber suçları işlediğini belirtti. Altun, "Bilişim cihazlarının artışı ve yaygınlığı dolayısıyla bu konularda ebeveyne büyük sorumluluk düşüyor. Bilişim medya okuryazarlığı ve bilişim farkındalığı olan ailelerin çocukları, bu konuda daha duyarlı. Bu aileler suç konusunda da farkındalık yaratan yeteneklere sahipler" dedi.

TARTIŞMA SANAL ORTAMDA BAŞLIYOR

Özellikle 12 ila 17 yaş grubu arasındaki çocukların suça sürüklenmesinde artış olduğunu öne süren Altun, şunları dile getirdi: "Çocuklara yönelik tehditler, tacizler, hakaretler, bunlar daha sonra günlük yaşama uyarlanıyor. Önce sanal ortamda küfürleşmeye başlıyorlar, sonra günlük hayatta birbirlerini bıçaklıyorlar. Ebeveynler çocuklara cihaz vermeden önce dijital vatandaşlık bildirisini okumalıdır. Geçtiğimiz günlerde iki büyük şehirde 15'er kişilik iki çocuk çetesinin varlığı bize şunu gösteriyor."

AİLELER TELEFONLARI KONTROL ETMELİ

Manevi değerlere hakarette de artış olduğunu dile getiren Adli Bilişim Uzmanı Altun, "Ailelerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Aileler çocuklarının telefonlarını kontrol etmeli ve antivirüs programı yüklemelidir" dedi. Altun söz konusu suçu işleyen çocukların daha çok parçalanmış ailelerden olduğunu vurguladı. Olumsuz şartların suça zemin hazırladığını aktaran Altun, suça sürüklenen çocukların sebebi olarak çocuğunun başında olmayan ebeveynleri gösterdi.

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDE BAHSEDİLİYORDU

8. sınıfa gittiğini belirten bir kız öğrenci, "İnternette geçirdiğim süreyi ailem kontrol etmiyor, fakat çok fazla zaman geçirirsem beni uyarıyorlar. Siber suçlara karşı okullarda eğitim veriliyor. 6. sınıftayken Bilişim ve Teknoloji dersinde bu konudan bahsediliyordu. Eğer zararlı bir siteyle karşılaşıyorsam aileme bildiriyorum.ö dedi. Konuyla ilgili konuşan bir baba ise çocuklarına günde bir saat kadar internet kullanımı hakkı verdiğini ifade ederek, "Saati aşmamalarına dikkat ediyoruz. Küçük yaştaki çocukların internette uzun süre vakit geçirmesine ailecek karşıyız. Denetim altındaki internet kullanımını onaylarım. Telefonun geçmişini kontrol ediyoruz, güvenli internette dolaştığını teyit ediyoruz.ö diye konuştu.

HEMEN GEÇMİŞİ SİLİYORLAR

Çocuğunun derslere, internet kadar vakit ayırmadığını belirten bir anne ise şunları söyledi: "Okuldan gelir gelmez hemen giriyorlar internete, kontrol edemiyoruz çünkü işe dalıyoruz. İzin verirsem akşama kadar oğlum internette vakit geçiriyor. Girdikleri sitelere güvenemiyoruz ama hangi sitelere girdiğini de kontrol de edemiyoruz. Hemen geçmişi siliyorlar.ö

Görüntü Dökümü:

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-İsa Altun ile röportaj

-Çocuklarla röportaj

-Ailelerle röportaj

-Muhabir anonsu


- İstanbul
Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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