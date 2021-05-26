Uzmanından ailelere 'sosyal medya' uyarısı - Son Dakika

Uzmanından ailelere 'sosyal medya' uyarısı

26.05.2021 20:59

-Uzmanından ailelere 'sosyal medya' uyarısı -Eraslan, "Pandemi döneminde sosyal medya kullanımı arttı" -"Günümüzün 3 saatini sosyal medyada geçiriyoruz" -"Tiktok'da çok farklı istismarlar görülmektedir" Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.

-Uzmanından ailelere 'sosyal medya' uyarısı

-Eraslan, "Pandemi döneminde sosyal medya kullanımı arttı"

-"Günümüzün 3 saatini sosyal medyada geçiriyoruz"

-"Tiktok'da çok farklı istismarlar görülmektedir"

NEVŞEHİR - Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, günümüzde sosyal medyanın çocukları olumsuz etkilediğini söyleyerek, ailelere uyarılarda bulundu.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Prof. Dr. Eraslan İl Emniyet Müdürlüğü ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nevşehir İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Artunay çok önemli bir bilimsel çalışmaya öncülük etti. Uyuşturucu haberlerinin medyada ki sunumuna yönelik akademisyenlerin katıldığı bir çalıma yapmıştı. Şimdi de bir çalışma planı için buradayız. Çocuk ve Aile, Aile ve çocuk ilişkileri, aile içi şiddet konularının olduğu bir çalışma planlanmakta. Bu süreçte Emniyet Müdürümüzü tebrik ediyoruz. Böylesine akademik çalışmalar kolluk güçlerinin yapacağı çalışmalarda veri seti sağlayacaktır" dedi.

"Pandemi döneminde sosyal medya kullanımı arttı"

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyada sosyal medya kullanımının arttığını ifade ederken Türkiye'de ise 7 buçuk saat ekrana bakıldığını ve bunun 3 saatini ise sosyal medya olarak vakit geçirildiğini belirtti. Eraslan, "Pandemi dönemiyle beraber tüm dünyada sosyal medya kullanımı arttı. 2021 araştırmalarına göre ülkemiz yüzde 70 online durumda ve günde 7 buçuk saat ekrana bakıyoruz. Bunun 3 saatini sosyal medyada geçiriyoruz. Türkçe en çok konuşulan beşinci dil ve çok yoğun olarak bizler farklı platformlarda etkin olmaktayız. Fakat sosyal medyanın avantajlarının yanında birde karanlık bir bölüm var. Burada çocuklar çok farklı tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Çocuklara yönelik istismardan tutunda dolandırıcılığa kadar bir çok problem burada kendisini göstermektedir. Anne ve babaların mutlaka çocukların dijital ayak izlerini takip etmeli. Özellikle kriminal saat olarak literatüre soktuğumuz gece 02.00 ila 05.00 arasında çok dikkatli bir şekilde nelerle ilgilendiklerine bakmalarını öneriyoruz. Ayrıca yasaklama yerine anlaşma ve anlatma yolunu seçerlerse ve çocukların özellikle bazı sosyal medya araçları tiktok gibi. Bakın tiktok canlı yayın uygulaması olan ve karşılıklı hediyelerin verildiği bir sistem. Yani para verilerek canlı yayınlarda çok farklı aklınıza gelen gelmeyen o kadar çirkin şeyler olabiliyor ki anne ve babaların bunlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Yine literatürü benim soktuğum sosyal medya saldırganlığı artmaktadır. Bu yüzden anne ve babaların buna yönelik çocuklarına eğitim ve bilgilendirme yapması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına, Aile Bakanlığına ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bu konuda büyük görevler düşmektedir. Çünkü sosyal medya insanların çok yoğun bir şekilde gündemlerini teşkil ediyor. Diplomasiden, eğitime, ekonomiye hatta adli birimlere kadar etki etmektedir. Yani bir hastag çalışması ile birlikte gündem farklı hale gelmektedir. Biz buna sosyal medya yönetimi ve algı yönetimi diyoruz. Bu anlamda sosyal medyayı bilinçli kullanırsak önemli bir dünya ama bilinçsiz ve aşırı kullanımlarda çok tehlikeli bir zeminden bahsediyoruz" dedi.

"Tiktok bütün bilgilerinize ulaşıyor"

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, tiktok uygulamasının kişisel verilere ulaştığını ifade ederken burada çok fazla istismarın görüldüğünü söyledi. Eraslan, "Tiktok kendi algoritması olan ve farklı özellikle bir iki dakikalık video müzikle yapılan bir aksiyon. Fakat Tiktok'ta özellikle absürt, farklı, değişik, sıra dışı videoların öne çıktığını görüyoruz. Bu yüzden öne çıkmak, önde olmak ve takdir edilmek isteyenler böylesi garip videolar ortaya koymaktadır. Bu hem süreç içerisinde sosyal dejinasyon hem de kişilerin kendi psikolojisi ile ilişkilidir. Örneğine geçen yıllarda Afyon'da bir gencimiz farklı bir video çekmek isterken gece yarısı gölette boğularak vefat etmişti. Bu anlamda tiktokun bir de canlı yayın uygulamaları var. Burada tolkun adı verilen jetonlarla çocuklara hediye adı altında çok farklı istismarlar da görülmektedir. ve baktığımız zaman dijital güvenlik tehlikesi de var. Çünkü sistemi yüklediğiniz anda bütün bilgilerinize ulaşma hakkı veriyor. GPRS aracılığıyla her bir sistemin adımınızın konumunuzun farklı bilgiler şeklinde merkeze iletildiğini biliyoruz. Bu yüzden dikkatli bir şekilde kullanmanızı öneriyorum" şeklinde konuştu.

Uzmanından ailelere 'sosyal medya' uyarısı
Uzmanından ailelere 'sosyal medya' uyarısı
Uzmanından ailelere 'sosyal medya' uyarısı
Uzmanından ailelere 'sosyal medya' uyarısı

Sosyal Medya, Nevşehir, Pandemi, Tiktok, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanından ailelere 'sosyal medya' uyarısı - Son Dakika


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