Uzmanından "apandisit erkeklerde daha fazla görülüyor" uyarısı - Son Dakika

Uzmanından "apandisit erkeklerde daha fazla görülüyor" uyarısı

04.01.2021 15:55
Uzmanından

Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Taner Has, apandisitin herhangi bir yaş grubuna ait kişide meydana gelebileceğini belirterek, "Görülme sıklığı erkeklerde kadınlara göre biraz daha yüksektir.

Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Taner Has, apandisitin herhangi bir yaş grubuna ait kişide meydana gelebileceğini belirterek, "Görülme sıklığı erkeklerde kadınlara göre biraz daha yüksektir. Apandisite bağlı şikayetler hastaların 4'te 3'ünde yapının iltihaplanmasını takip eden ilk 24 saat içerisinde oluşur." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Has, apendiksin inflamasyonunun (iltihaplanması) "apandisit" olarak isimlendirildiğini aktardı.

Has, "Acil servislere karın ağrısı ile başvuran ve tanı sonrası cerrahi girişim gerektiren hastalıkların başında gelir. Apandisite müdahale edilmemesi, bu yapıdaki iltihaplanmanın ilerlemesine ve ilerleyen süreçte bu yapının 'perforasyonu', yani tamamen karın içine açılması ile sonuçlanabileceği için dikkatli olunmalıdır. Apandisit patlaması olarak bilinen bu durum, yapının içerisinde ve çevresinde yer alan bakterilerin karın boşluğunda ağır bir enfeksiyon hastalığına yol açabilir. Ciddi seyirli ve ölümcül olabilecek bu duruma karşı apandisit olgusuna ilerlemeden müdahale edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Apandisit vakalarının genel olarak söz konusu tüp şeklindeki yapının kanalının tıkanması sonucu meydana geldiğini aktaran Has, "Apendiks taşları, bu yapı veya lenf nodları gibi çevre dokulara ait tümöral oluşumlar ve büyümeler dışında bağırsak parazitleri de apendiks lümeninin tıkanma nedenleri arasında yer alır. Kanalın tıkanması sonrasında bakteriler, bu bölgede toplanarak bir iltihabi yanıt oluşumuna neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Apandisit belirtileri

Dr. Taner Has, apandisitin herhangi bir yaş grubuna ait kişide meydana gelebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görülme sıklığı erkeklerde kadınlara göre biraz daha yüksektir. Apandisite bağlı şikayetler hastaların 4'te 3'ünde yapının iltihaplanmasını takip eden ilk 24 saat içerisinde oluşur. Kişide apandisit gelişimi sonrasında birçok belirti ve bulgu meydana gelebilir. Bunlar; göbek deliği ve üstündeki bölgede yoğun olarak hissedilen karın ağrısı, sağ alt karın bölgesinde ağrı, iştah kaybı, genel halsizlik hali, idrara çıkma sıklığında artış, sindirim problemleri, bulantı ve kusma, ishal veya kabızlık, karın bölgesinde şişkinlik, aşırı gaz oluşumu ve çok yüksek olmayan ateştir. Hafif kramplar şeklinde başlayabilen apandisit olguları ilerleyerek ciddi bir hastalık tablosuna neden olabilir. İltihaplanmanın başlangıcında karnın orta ve üst bölgelerinde yoğun olarak hissedilen ağrının zaman içerisinde sağ alt karın bölgesine geçmesi apandisit için önemli kabul edilen bulgulardan biridir."

Apandisit tedavisi

Dr. Has, apandisit için altın standart kabul edilen tedavi yönteminin bu yapının cerrahi olarak çıkarılması anlamına gelen "apendektomi ameliyatı" olduğunu, bu cerrahi girişimin laparoskopik (kapalı) ya da açık ameliyat şeklinde gerçekleştirilebildiğini bildirdi.

Has, şunları kaydetti:

"Kişide apandisite eşlik eden herhangi bir apse yapısı ya da çok ilerlemiş bir enfeksiyon odağı bulunmaması halinde genel olarak açık ameliyat yerine laparoskopik apendektomi tercih edilir. Laparoskopik girişimin tercih edilmesinde ameliyat sonrası daha az ağrıya neden olması ve iyileşmenin daha hızlı gerçekleşmesi gibi önemli özellikler yer alır.

Apandisit hastalarında karın boşluğundaki bakteri yoğunluğunun aşırı düzeyde artması nedeniyle geniş spektrumlu antibiyotikler tedavi planlamasına dahil edilir. Bazı apendiks hastalarında, apandisit sonrası gelişen apse yapısı nedeniyle apendektomi ameliyatı birkaç hafta antibiyotik tedavisi sonrasına ertelenebilir. Apandisit tedavisinin başarısı, tanı sürecinin kısa olması ile yükselir. Sağlık kuruluşlarına apandisit şikayetleri ile başvuran kişilere başvuru anından operatör doktorun hastayı görmesine kadar geçen kısa sürede oluşan semptomları maskelemeleri nedeniyle acil servis çalışanları tarafından hastaya sıvı desteği verilir ancak herhangi bir ağrı kesici ilaç uygulaması yapılmaz."

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanından 'apandisit erkeklerde daha fazla görülüyor' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Vahşice katledilen gençleri, abla şu sözlerle ölüme çağırmış: Babam rahatsız, gel helalleş Araç muayene ücretleri yüzde 9,11 zamlandı! İşte yeni tarife Fenerbahçeli Caner Erkin, eşine yıldönümü hediyesi 400 bin TL değerinden kolye aldı Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti "Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı
Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak         
15:54
Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti         
15:46
Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı         
15:23
Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek         
15:10
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi         
15:00
Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın Boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit etti: Genzine kan tadı gelecek, yalvaracaksın         
14:45
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti Bond kızı rolüyle ünlenen oyuncu Tanya Roberts hayata veda etti         
12:32
En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
12:00
Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu         
11:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak Şehit Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor! Uğur Güneş başrol olacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 16:04:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanından "apandisit erkeklerde daha fazla görülüyor" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei