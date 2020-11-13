Uzmanından ara tatil tavsiyesi: Ekran süresi kısalmalı - Son Dakika

Uzmanından ara tatil tavsiyesi: Ekran süresi kısalmalı

13.11.2020 12:16
Uzmanından ara tatil tavsiyesi: Ekran süresi kısalmalı, System.String[]

İlk ara tatillerini yapmaya hazırlanan öğrenciler için uzman isim Sibel İzgiman tavsiyelerde bulundu.

İlk ara tatillerini yapmaya hazırlanan öğrenciler için uzman isim Sibel İzgiman tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin bu süreyi fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmeye ayırması gerektiğini söyleyen İzgiman, "Akademik ilk çeyreği çoğunlukla uzaktan eğitimle geçirdik. Bu süre içerisinde ekran süresi biraz daha kısalabilir ve öğrenciler fiziksel etkinliklere yönelebilirler" dedi.

Bu yıl, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimler alarak öğrenmeye devam eden öğrenciler ilk ara tatillerini 16-20 Kasım tarihleri arasında yapacak. Hafta sonu dahil edilerek hesaplandığında 9 günü kapsayan tatil için öğrenciler ve velilere tavsiyelerde bulunan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Rehberlik ve Lise Koordinatörü Sibel İzgiman, tatilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmenin önemini ifade etti. Akademik ilk çeyreğin tamamlanmasıyla öğrencilerin kazanımlarını gözden geçirmeleri gerektiğini söyleyen İzgiman, "Bu eğitim-öğretim dönemindeki konu ve kazanımlarını aileleri ile birlikte değerlendirmelerinde fayda var. Ortaokul ve lise öğrencileri öz değerlendirmelerini yapabilirler. Küçük yaş grubundaki çocukların aileleri öğretmenlerinden geri bildirim alabilirler. Akademik değerlendirmeler yapılmalı. Dinlenmenin ve eğlenmenin önüne geçmeyecek şekilde kazanımlara yönelik çalışmalar yapılmalı. Herkes her zaman ihtiyacı kadar çalışmalıdır. Planlar bireysel yapılmalıdır. Öğrenme heyecanının oluşması için fiziksel ve zihinsel dinlenmeye ihtiyaç var." diye konuştu.

EN ÖNEMLİ UNSUR PLAN YAPMAK

Öğrenme kaybının yaşanmaması için akademik kazanımları tekrar etmekte fayda olduğuna vurgu yapan İzgiman, "Bu tatilin planlanması çok önemli. Pandemiyi de göz ardı etmeden, kalabalık ortamlarda bulunmadan plan yapılmalı. Açık havada vakit geçirilebilir, parklara gidilebilir. Kalabalıktan uzak durmak, sosyal mesafeye dikkat etmek gibi kuralları tatilde de sürdürmeliler. Çocuklar bu konularda okulda çok uyumlular. Ara tatili de böyle geçirmeliler. Küçük yaş gruplarındaki çocuklarla, oyun hamuru ya da evcilik oynanabilir, boyama yapılabilir. Büyük yaş grupları, interneti daha faydalı kullanabilir; sanal turlar yapabilirler. Çocukla birlikte radyo tiyatroları dinlenebilir, kutu oyunları oynanabilir, mutfakta vakit geçirilebilir. Çocuğun zamanını iyi değerlendirmek gerekir. Çocuk başka bir aktiviteye yönlendirilirse ekran karşısından uzaklaşacaktır. Teknolojiyi ihtiyaca yönelik ve bilinçli kullanmak çok önemli" dedi.

EKRAN SÜRESİNE DİKKAT!

Akademik ilk çeyreğin çoğunlukla uzaktan eğitimle geçtiğini dile getiren İzgiman, "Uzaktan eğitim sürecinde çocuklar ekran karşısında çok fazla kaldılar. Plan olmayınca yine ekrana yönelecekler. Bu sefer eğitimle değil ailelerin de farkında olmadığı içeriklerle karşı karşıya kalabilirler. Aileler bu süreci iyi planlamalı. Çalışan ebeveynlerseniz evdeki çocuğunuzun ekran karşısında olmasını kısıtlamak çok kolay değil. Etkinlik ve plan yapmak önemli" ifadelerini kullandı.

RUTİNLERİN BOZULMAMASINA ÖZEN GÖSTERİN

Okula giden çocuğun belli bir rutini olduğunu belirten İzgiman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulda belli rutinler var ve tatil süresinde uyuma, yemek yeme gibi rutinler bozulmamalı. Rutinleri bozmak çok kolay ancak okula dönüşte öğrenciler zorlanabilirler."

OKUMA-YAZMA EŞ ZAMANLI YAPILMALI

Okuma yapmanın genel olarak her birey için önemine dikkat çeken İzgiman, "Okuma-yazmaya başladığımız andan itibaren okuma alışkanlığı geliştirilebilir. Okuyan bireyler hem kendini, dünyayı iyi tanır ve kendini daha iyi ifade eder. Kitap okuma olmasa da metin okumak, bir konuyla ilgili incelemeler okumak, şiir okumak da okuma yapmaktır. Öğrenciler ilgi alanlarına yönelik konularda okuma ile eş zamanlı olarak yazmayı da bırakmamalılar. Günlük tutabilirler, anılarını yazabilirler. Bunlar birbirini tamamlayıcı etkinlikler" diye konuştu.

İzgiman, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından düzenlenen online sınavlar ile öğrencilerin akademik kazanımlarını ölçebileceğini belirterek, "Türkiye genelinde 4'üncü sınıf ile ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen online sınavlarımız var. Bu öğrencilerin kendini değerlendirmesi için önemli bir fırsat. Ortaokul öğrencileri 14 Kasım'da, 4'üncü sınıf öğrencileri 15 Kasım'da ve lise öğrencileri de 21 Kasım'da bu sınava girebilir" dedi.


- Karaköse
Uzmanından ara tatil tavsiyesi: Ekran süresi kısalmalı

İstanbul Teknik Üniversitesi, uzak filmi, Kasım, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanından ara tatil tavsiyesi: Ekran süresi kısalmalı - Son Dakika


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