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UZMANINDAN 'ARTAN KURU ÖKSÜRÜĞÜ KOVİD-19 VE İNFLUENZA'DAN AYIRT EDEBİLME' ÖNERİSİ - Son Dakika

UZMANINDAN 'ARTAN KURU ÖKSÜRÜĞÜ KOVİD-19 VE İNFLUENZA'DAN AYIRT EDEBİLME' ÖNERİSİ

25.01.2022 11:48

Son yıllarda Kovid-19 ve diğer virüsler sebebiyle artan kuru öksürük, kış ayları gelince daha da arttı.

Son yıllarda Kovid-19 ve diğer virüsler sebebiyle artan kuru öksürük, kış ayları gelince daha da arttı. Kuru öksürüğün kişilerde sadece Kovid-19, İnfluenza gibi virüs şüphesi uyandırmaya başladığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, bunun yanlış olduğunu söyledi. Dr. Kadıoğlu, 'Kuru öksürükten korkmayın. Neden olduğunu öğrenmek için mutlaka doktora başvurun' önerisinde bulundu.

Kuru öksürükte balgam bulunmazken bazen de göğüste hırıltı, geniz akıntısı gibi belirtiler vardır. Kuru öksürüğün kişilere bu dönemde sadece Kovid-19'u anımsattığını ifade eden Emsey Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, astım, otipik pnömoni akciğer kanseri gibi akciğer hastalıklarının yanında reflü, bahar nezlesi, alerji bu dönemlerde görülebilen nezleler, geniz akıntısı ve sinüzitin bazı tansiyon ilaçlarına bağlı olabileceğini vurguladı. Bu yüzden kuru öksürük şikayetleriyle uzun süre beklemeden uzman hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Dr. Kadıoğlu, mevcut şikayet ve bulgulara göre öksürüğün ayrıcı tanısının yapılması gerektiğini belirtti. Tanıya göre tedavi edilip takip edilmelidir. Ardından duruma göre tedavi uygulanmalıdır? açıklamasını yaptı. Ayrıca üç haftadan fazla devam eden öksürük varsa kronikleşeceği için zor ve uzun tedavi gerekebileceğini söyledi.

UZUN SÜRE TEDAVİ EDİLMEZSE KRONİKLEŞEBİLİR

Hastalara öncelikle koronavirüsün ve gribin yaygın olduğu ve soğuk algınlığı ile karıştırıldığı bu dönemde hem koronavirüs hem influenza için aynı anda test yapılması gerektiğini belirten Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, 'Bu sayede hem Kovid hem de influenza olma durumuna bakılır. Tabii bunların hepsi doktorlar tarafından sorgulanıp ayırt ediliyor. Ona göre tedavi uygulanıyor' dedi.

Kuru öksürüğü olan kişilerin büyük çoğunluğunun bunu önemsemediğini de belirten Dr. Kadıoğlu, uzun süre tedavi edilmezse kronikleştiğini söyledi. Bu yüzden hastaların bir haftadan fazla beklememesi gerektiğine değinen Dr. Kadıoğlu, 'Bazen 6-7 ay boyunca öksürüp tedavi olmayan hastalarla karşılaşıyoruz. Ancak böyle durumlarda hastalık tedavi süreci zorlaşır' şeklinde konuştu.

UZMANINDAN 'ARTAN KURU ÖKSÜRÜĞÜ KOVİD-19 VE İNFLUENZA'DAN AYIRT EDEBİLME' ÖNERİSİ
UZMANINDAN 'ARTAN KURU ÖKSÜRÜĞÜ KOVİD-19 VE İNFLUENZA'DAN AYIRT EDEBİLME' ÖNERİSİ
UZMANINDAN 'ARTAN KURU ÖKSÜRÜĞÜ KOVİD-19 VE İNFLUENZA'DAN AYIRT EDEBİLME' ÖNERİSİ

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Kadıoğlu, Doktora, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMANINDAN 'ARTAN KURU ÖKSÜRÜĞÜ KOVİD-19 VE İNFLUENZA'DAN AYIRT EDEBİLME' ÖNERİSİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: UZMANINDAN 'ARTAN KURU ÖKSÜRÜĞÜ KOVİD-19 VE İNFLUENZA'DAN AYIRT EDEBİLME' ÖNERİSİ - Son Dakika
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