Uzman isim uyardı: Aspirin her hasta için uygun değil - Son Dakika

Uzman isim uyardı: Aspirin her hasta için uygun değil

30.10.2020 08:28
Uzman isim uyardı: Aspirin her hasta için uygun değil, System.String[]

Aspirin kullanımının koronavirüs kaynaklı ölüm riskini düşürdüğü iddiasının gündeme taşınmasının ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Bilal Boz, "ABD, yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı asetil salisilik asit (Aspirin, Ecopirin, Coraspirin vs.) umudunu dünya manşetlerine taşıdı. Ancak aspirin her hasta için uygun değil." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, Kovid-19 enfeksiyonu ve aspirin ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD'deki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin aspirin kullanımının kanda pıhtı oluşumunu engelleyerek Kovid-19 kaynaklı ölüm riskini düşürdüğünü duyurduğunu aktaran Boztosun, şunları kaydetti:

ASPİRİN HER HASTA İÇİN UYGUN DEĞİL

"ABD, Kovid-19 enfeksiyonuna karşı Asetil salisilik asit (Aspirin, Ecopirin, Coraspirin vs.) umudunu dünya manşetlerine taşıdı. Ancak aspirin her hasta için uygun değil. Özellikle mide bağırsak ve beyin kanaması geçirmiş hastalarımız doktorlarına danışmadan aspirin, dahi almasın. Gerçekten de Kovid-19 enfeksiyonu sırasında en önemli korkulan komplikasyonlardan biri damarlarda oluşacak pıhtıdır. Pıhtı, damarlarda oluşup damar içini tıkayarak kalp, göz, bacak, böbrek, beyin organları besleyen damarlarda emboli dediğimiz olayın meydana gelmesine neden olur. Emboli ise hayati bir risk unsurudur. Eğer hastalarımızda mide ve gastrit problemleri yoksa doktorlarına danışarak aspirin kullanmalarının faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle mide, bağırsak ve beyin kanaması geçirmiş hastalarımızın doktorlarına danışmadan aspirin kullanmamasını istiyoruz."

KANAMA RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Başka hastalıkları nedeniyle çeşitli ilaç kullanan hastaların ilave olarak aspirin kullandıkları zaman diğer ilaçların aspirinle etkileşimi ile kanama risklerinin artabileceğini dile getiren Boztosun, çok ilaç kullanan hastaların aspirin kullanmadan önce doktorlarına mutlaka danışması gerektiğini bildirdi.

PIHTI OLUŞUMUNU AZALTIYOR

Boztosun, şunları kaydetti:

"ABD'de yapılan çalışmada Kovid-19 enfeksiyonu sırasında pıhtı oluşumunu engellemek amacıyla düşük doz aspirin kullanımının pıhtı oluşumunu azalttığı açıklandı. Ülkemizde de ağır hastalara pıhtıyı önlemek için kan sulandırıcı iğne yapılıyor. Enfeksiyonu hafif geçiren hastalara verilmiyor. Son çalışmada virüse yakalanan ve yatırılan hastaların hepsine aspirin verildiği anlaşıldı. Aspirin verilmeyen grupla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 50 oranda pıhtı oluşumunda azalma gözlendiği bildirildi."

Aspirini özellikle kalp-damar problemi olan hastaya uygunsa verdiklerini belirten Boztosun, "Aspirin kullanamayanların başka alternatifleri olduğunun bilinmesinde de fayda var. Sonuç olarak hekime danışmadan aspirin kullanılmanın sakıncalı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Uzman isim uyardı: Aspirin her hasta için uygun değil

Amerika Birleşik Devletleri, Kardiyoloji bölümü, Üniversite, Ölü, Sağlık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzman isim uyardı: Aspirin her hasta için uygun değil - Son Dakika

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