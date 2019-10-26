Uzmanından astım bronşit uyarısı

Son bahar mevsiminin gelmesiyle astım ve bronşit hastalıklarının arttığını belirten uzmanlar bu konuda özellikle çocuklara daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, astımın sadece alerjik bir hastalık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belittiler.

Astım ve bronşit konusunda İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü Uzm. Dr. Hasan Akşık astım ve bronşit konusunda uyarılarda bulundu. Astımın sadece alerjik bir hastalık olarak değerlendirmediğinin doğru olmadığını belirten Akışık hastalığın tekrarlayıcı olması konusuna da dikkat çekti. Alerji testi için uygun yaşın beklenmesinin önemini vurgulayan Akışık kortizon tedavisinde ise doktor temkinlerinin dinlenmesi halinde büyük bir oranda yan etki göstermeksizin sonuca ulaşıldığını belirtti.

"Astımı sadece alerjik bir hastalık olarak değerlendirmek doğru değil"

Astım hastalarının çoğunun alerjik olmadığını dile getiren Akışık "Özelliği tekrarlayıcı olmasıdır. Bir mevsim boyunca yaklaşık 6 ayda eğer üçten fazla hırıltılı solunum, nefes darlığı, öksürük atakları geçiriyorsa biz o zaman astım olarak adlandırmaktayız. Genellikle astım viral üst solunum yolu enfeksyonlarına karşı çocukların daha dirençli olduğu 7-8 yaşlarından sonra sıklığı azalır" dedi.

"Alerji testi için çocukların 5 yaş civarında olması gerekir"

Eğer alerji testi yapacaksak bunun doğru bir sonuçla değerlendirilebilmesi için çocukların 5 yaş civarında olması gerektiğine dikkat çeken Akışık "5 yaşın öncesinde yapılan cilt testleri tam olarak doğru sonuç vermeyebilir. Bronşit ve astım hastalarının yüzde 80-90'ı 7-8 yaşından sonra ortadan kalktığı için bu testleri yapmak için acele etmeye gerek yok. Daha çok çocuktaki bronşit ve ya astım bulgusunun hangi nedenle ortaya çıktığına bakmak gerekir eğer çocuk kreşe başlamışsa ve kreşteki viral üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında bu ataklar meydana geliyorsa büyük bir ihtimalle bizim hastalarımız alerjik bir astım değil viral üst solunum enfeksiyonu sonrası oluşan astım ve ya bronşit ataklarıdır." şeklinde konuştu.

"Kortizon ile çok büyük bir oranda hiçbir yan etki gözlenmeksizin hastalığı tedavi edecek düzeye ulaşıyoruz"

Çocuğun bronşit ve astım gelişimini önleyecek koruyucu ve tedavi edici ilaçların başında kortizon dediğimiz bir takım ilaçların geldiğini belirten Akışık, "Anne babalar haklı olarak kortizon lafını duyduklarında büyük bir çekinti duyuyorlar. Fakat bizim çocuklarda kullandığımız kortizon düzeyleri öylesine düşük doz ve öylesine kısa sürelidir ki çok büyük bir oranda hiçbir yan etki gözlenmeksizin hastalığı tedavi edecek düzeye ulaşıyoruz" şeklinde ifade etti.

(İHA)