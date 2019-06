- Uzmanından bayram beslenmesi uyarısı!Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Meryem Öncü:"Tatlı ve et tüketimi abartılmamalı"DENİZLİ - Denizli Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Meryem Öncü, bayram beslenmesi ile ilgili sağlığı yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Öncü, özellikle tatlı ve et tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini Ramazan da oruca alışan mide ve bünyeyi yormadan yemek tüketilmesi gerektiğini kaydetti.Ramazan Bayramında sağlığın bozulmaması ve bayramın tadının kaçmaması için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Öncü, özellikle aşırı tatlı ve et tüketiminden kaçınılması gerektiğini dile getirdi. Bayramda kefir tüketiminin sağlığın korunmasındaki rolünün büyük olduğunu dile getiren Öncü, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Oruçların bitmesi ile artık bayrak gelmiş bulunmakta. 15 saatlik bir açlık ve susuzluk söz konusu biliyorsunuz ki. Ramazan ayı boyunca midemiz buna alıştı. Bayramda da mideyi yormamak adına öğünleri hafif şeyler ile geçiştirmek gerekli. Meyve sık tüketilmeli, bol su tüketilmeli çünkü ramazan boyunca yeterli sıvı miktarını alamamış olduk. Bunun dışında tatlıya dikkat etmek gerekiyor. Malum yaz aylarında şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı tüketmek çok daha mantıklı olacaktır, dondurma, güllaç, sütlaç gibi. Onun dışında çok ağır et yemekleri yerine sebze yada etli sebze yemeklerini tercih etmek daha mantıklı. Yoğurt tüketimine, süt tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Daha önemlisi artık son zamanlarda trend olan kefir. Günlük birer su bardağı kefir çocukluktan yaşlılığa sağlık açısından herkesin tüketmesi gerekmektedir. Hayatımızın tüm dönemlerinde olduğu gibi bayramda da abartmadan sağlıklı besinleri tüketmek gerekmektedir.