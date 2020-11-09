Uzmanından beklenen İstanbul depremi için uyarılar - Son Dakika

Uzmanından beklenen İstanbul depremi için uyarılar

09.11.2020 09:50
Uzmanından beklenen İstanbul depremi için uyarılar, System.String[]

İstanbul'da beklenen deprem için uyarılarda bulunan Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, "Bulunduğumuz bölgenin depremselliğini biliyor olmamız önemlidir.

İstanbul'da beklenen deprem için uyarılarda bulunan Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, "Bulunduğumuz bölgenin depremselliğini biliyor olmamız önemlidir. Deprem sonrası ilk 72 saat çok önemlidir. Can ve mal kayıplarını en aza indirgeyebilmenin yolu, toplum olarak bilinçli bir şekilde depreme hazır olmaktan geçer" dedi.

Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, asıl büyük depremin beklendiğine dair İstanbul Rumeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Osmanşahin uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Osmanşahin 'Deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapmalıyız?' sorusunu yanıtladı. "Depremin ne zaman ve hangi büyüklükte olacağını ifade etmek bir tahminden ibarettir ve bilimsel olarak anlamlı değildir" diyen Prof. Dr. Osmanşahin, "Zaten bu bilgilerin çok da önemi yoktur. Mesele, bulunduğumuz bölgenin depremselliğini biliyor olmaktır. Eğer bir deprem bölgesinde yaşıyorsak mutlaka deprem olacak demektir. Dolayısıyla, depremlerle ilgili yeterince bilgi sahibi ve en önemlisi de depreme hazır olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

DEPREM ÖNCESİ BU UYARILARA DİKKAT!

Depremde can ve mal kayıplarını en aza indirgeyebilmenin yolunun toplum olarak bilinçli bir şekilde depreme hazır olmaktan geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Osmanşahin, "Deprem bölgelerinde öncelikle yerleşim alanlarının doğru seçilmesi ve tüm yapıların yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde inşa edilmesi gerekir. Binamızı, sokağımızı ve mahallemizi iyi tanımalıyız. Yıkıcı büyüklükte bir depremde yıkılma olasılığı yüksek binaların kullanılıyor olması kabul edilemez. Binaların acil çıkış yolları işaretlenmeli ve binadaki herkes tarafından bilinmelidir. Sarsıntı esnasında devrilerek tehlike yaratması olası eşyalar sabitlenmelidir. Deprem sonrası ilk 72 saat çok önemlidir. Dışarıdan yardım ekipleri gelene kadar kurum bünyesinde yapılmış hazırlıkların yeterli olması hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

DEPREM ANINDA EN ÖNEMLİ ŞEY 'SAKİNLİĞİ KORUMAK'

Deprem anında sakin kalabilmenin çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhan Osmanşahin sözlerine şöyle devam etti:

"Sarsıntı bitene kadar güvenli bir konum seçip (sıra ve benzeri eşyaların alt ve yan kısımları) beklemek gerekir. Sırt pencereye dönük olarak çök, kapan ve tutun şeklinde, cenin pozisyonu biçiminde durulmalıdır. Binalardan atlamak, ayakta durmak ve koşmak doğru değildir. Merdivenler, asansör, pencere ve kapı altları riskli alanlardır. Kapıların sıkışmaması için en yakın olan kapıyı aralamalıdır. Koridorda olanlar için duvar dipleri uygundur. Merdivende olanlar, yakınsa koridora geçmeli, değilse korkuluk kenarına çökerek parmaklığa tutunup bu koluna yüzünü dayamalı ve diğer eliyle başını sararak korumalıdır."

DEPREM SONRASINDA MERDİVENLERDEN DUVARA YAKIN ŞEKİLDE İNİN

İstanbul Rumeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.İlhan Osmanşahin deprem sonrası yapılması gerekenleri ise şu sözlerle anlattı:

"Boşaltma planları önceden hazırlanmış olmalı ve bu işlem koşmadan hızlı adımlarla gerçekleştirilmelidir. Binayı boşaltma sırasında eller baş üstünde koruma pozisyonunda olmalıdır. Engellilerin tahliyesi önceden planlanmalı ve bu plan dahilinde uygulanmalıdır. Merdivenlerden duvara yakın bir şekilde inilmelidir. Binadan çıkanlar önceden belirlenmiş güvenli alanlarda, yüzleri birbirine dönük olarak, daireler şeklinde toplanmalıdır. Aralarında eksik kişi olup olmadığı kontrol edilmelidir"


Uzmanından beklenen İstanbul depremi için uyarılar

İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul, toplum, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanından beklenen İstanbul depremi için uyarılar - Son Dakika


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