Uzmanı uyardı: Bel fıtığı ameliyatı olanlar dikkat - Son Dakika

Uzmanı uyardı: Bel fıtığı ameliyatı olanlar dikkat

Doç. Dr. Mustafa Kandemir bel fıtığı hastalığının insan hayatını ömür boyunca olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

SİVAS - Doç. Dr. Mustafa Kandemir bel fıtığı hastalığının insan hayatını ömür boyunca olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kandemir bel fıtığı hastalığı ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Karademir hastaların ameliyat olsalar dahi tamamen kurtulma anlayışıyla hareket etmelerinin tehlikeli olduğuna dikkati çekti. Doç. Dr. Mustafa Karademir "Bel fıtığının en büyük sebebi aşırı kilo almak, ikinci sebebininse vücudu bilinçsizce harap etmek ve aşırı yük altına girmek. ve var olan sağlığımızın kıymetini bilmemektir. Bel fıtığında cerrahi tedavinin en çok uygulanan yöntemler lomber mikro cerrahi ile diskektomi denilen yöntem. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde de bunları son teknoloji mikroskoplarla yapıyoruz" dedi.

'Yeniden tekrar edebilir'

Doç. Dr Kandemir,bel fıtığı ameliyatı olan hastaların tamamen eski sağlıklarına kavuşmalarının zor olduğunu belirterek, "Bel fıtığı ameliyatı olan hastalar artık kendilerini tamamen yeniden doğmuş gibi hissedebilir. Ancak şunu unutmamalıdır. Hasta belinde rahatsızlığı vardı. Bu şekilde hayatını idame ettiriyor. O yüzden bir yerde bu beldeki rahatsızlığının var olduğunu unutmamalı ve ona göre bel hareketlerini düzenlenmeli. Ona göre yaşamalı, yaşam şartlarının değiştirmeli. Yoksa zaten harap olmuş o fıtık kendisini yenileme yeteneği de belli bir sınırda kalıyor. Yeniden tekrar etmekle karşı karşıya kalacak. O yüzden bel fıtığı ameliyatı olan hasta, bel fıtığı iyileşmiş dahi olsa; semptomları azalmış dahi olsa tamamen eski haline gelmesi çok çok mümkün değil. O yüzden kendisine sahip çıkmazsa bu hastalığın nüksetmesi kaçınılmazdır" şeklinde konuştu.