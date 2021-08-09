Uzmanından "bel fıtığı tedavisinde akıl ve bilimden uzak yöntemlere itibar etmeyin" uyarısı - Son Dakika

Medicana Sivas Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, bel fıtığı tedavisinde akıl ve bilimden uzak uygulanan yöntemlerin, bazı hastaların tedavilerinin gecikmesine ve sorunların daha karmaşık hale gelmesine sebep olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürelik, omurga ve omurilik yaralanmaları, tümörler, enfeksiyonlar, doğumsal anomaliler ve omurganın dejenerasyonuna bağlı sorunlarda bel ya da diğer omurga bölümlerinde ameliyat yapıldığını aktardı.

Teknolojik gelişme, hekimlerin bilgi birikimi ve deneyimlerinin bu hastalıkların tedavisinde uygulanan ameliyatları oldukça güvenli kıldığına dikkati çeken Gürelik, "Yukarıda bahsedilen hastalıklar içerisinde omurilik tümörleri ve omurga dizilim bozukluğu olarak adlandırabileceğimiz skolyozun cerrahi tedavisi diğer hastalıklara göre bazı zorluklar göstermektedir. Ancak ameliyat sırasında omurilik ve sinir fonksiyonlarını gözlememize yardımcı olan nöromonitör olarak adlandırılan ileri teknoloji cihazları hasar oluşmadan ya da oluşurken cerrahları uyarabilmektedir. Böylece ameliyatlar daha güvenli hale gelebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Gürelik, bel fıtığı tedavisinde tıp dışı, akıl ve bilimden uzak yöntemlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğru tanı konulmuş, doğru tedaviler planlanmış ve iyi bir teknikle ameliyat yapılmış ise tüm ameliyatlarda yüksek başarılar elde edilir. Şehir efsanesi ne yazık ki bazı hastaların tedavilerinin gecikmesine ve sorunların daha karmaşık hale gelmesine sebep olmaktadır. Hatta hastaları tıp dışı, akıl ve bilimden uzak alternatif tedavi arayışlarına itmektedir. Hastaların doğru tanı, doğru teknik ve deneyim bir araya geldiğinde ameliyatta yüksek başarının elde edildiğini akıllarında tutarak hekimlerine güvenmelerini ve tedavilerini geciktirmemelerini öneririm."