Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor // FOTOĞRAF İPTALİ
18.03.2021 12:12
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne,"Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor" başlıklı haberin fotoğraflarından aşağıdaki 3'ünün kaynağından yapılan iptal nedeniyle kullanılmamasını rica ederiz.
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne,
"Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor" başlıklı haberin fotoğraflarından aşağıdaki 3'ünün kaynağından yapılan iptal nedeniyle kullanılmamasını rica ederiz.
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: DHA
Son Dakika › Sağlık › Uzmanından 'boya' uyarısı; erkeklerde kısırlığı, çocuklarda ise astımı tetikliyor // FOTOĞRAF İPTALİ - Son Dakika
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