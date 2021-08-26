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UZMANINDAN CİLT VE VÜCUT BAKIMI İÇİN 'DOMATES MASKESİ' TAVSİYESİ - Son Dakika

UZMANINDAN CİLT VE VÜCUT BAKIMI İÇİN 'DOMATES MASKESİ' TAVSİYESİ

26.08.2021 09:35

? Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından düzenlenen Bahçe Seminerleri dizisinin dördüncü haftasında sağlıklı güzellik ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Biyolog ve Kozmetolog Pervin Bulgak, cilde ve vücuda bakım yapma yöntemlerinde kullanılan doğal...

? Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından düzenlenen Bahçe Seminerleri dizisinin dördüncü haftasında sağlıklı güzellik ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Biyolog ve Kozmetolog Pervin Bulgak, cilde ve vücuda bakım yapma yöntemlerinde kullanılan doğal reçetelerin tariflerini ve uygulamadaki püf noktalarını paylaştı. Bulgak, özellikle de yaz mevsiminde, domates maskesinin cildi aknelerden ve lekelerden koruğunu kaydetti.

Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Bahçe Seminerleri, seminer dizisinin dördüncü haftasında 'Sağlıklı Cilt ve Doğal Güzelliğin Sırları' konusuyla katılımcılarla buluştu. Merkezefendi Parkı'nda düzenlenen seminerde, sağlıklı güzellik ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Biyolog ve Kozmetolog Pervin Bulgak, evde cilde ve vücuda bakım yapma yöntemleri, cilt, saç ve vücut bakımı için doğal reçetelerin püf noktaları hakkında bilgi verdi.

EVDE YAPILABİLECEK EN GÜZEL MASKE: DOMATES MASKESİ

Evde yapılabilecek en güzel doğal bakım ürününün domates maskesi olduğunu belirten Bulgak, yapımı ve faydalarıyla ilgili bilgi verdi. Bulgak, 'Domatesin mevsimi. Ben şu an domates sosu hazırlıyorum. Onu hazırlarken maskesini de yapıyorum. Çok basit bir yapımı var. 1 yemek kaşığı domates suyunun içerisine 1 çay kaşığı gliserin, 1 çay kaşığı sandal ağacı yağı ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp, göze çok yaklaşmadan tüm yüz, boyun ve dekolteye uygulanabilir. Cilde sürdükten sonra 15 dakika kadar beklemek yeterli. Biraz ısınıyor, hafif bir karıncalanma hissi yaratıyor. Son olarak ılık suyla durulanıyor. Bu haftada 1 yapılabilir. Hem cildin lekelenmesini önler hem yeni oluşan lekeyi açar hem de gözenekleri temizler. Siyah nokta oluşumunu da engeller. Yüzeysel siyah noktaları da giderir. Maskeyi uygulamak için belli bir yaş sınırı yok, herkes kullanabilir. Sadece hamilelerin bu tip doğal maskeleri yaparken biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünürüm' dedi.

HEM CİLDE HEM DE SAÇ KÖKÜNE AVOKADO MASKESİ

Evde yapılabilecek maskelerden birinin de avokado maskesi olduğunu söyleyen Bulgak, maskenin yapılışını anlatırken, uygulanırken dikkat edilmesi gerekenleri de paylaşarak, 'Avokado maskesi, bir C vitamini maskesi. Avokadoyu yerken ya da herhangi bir amaçla kullanırken 1 yemek kaşığı kadarını ayırırsanız onun içerisine bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağını, ezdiğiniz avokadoya yavaş yavaş karıştırın. Eğer varsa, 1 damla kadar kuşburnu yağı da kullanabilirsiniz. Kuşburnu yağı yoksa adaçayı yağı da ilave edilebilir. Güzelce karıştırın. Mümkünse evde yaparken ellerinizle karıştırın, böylece tırnaklar da beslenmiş olur. Göz çevresine çok girmeden, masaj yaparak tüm cilde masaj uygulayabilirsiniz. Tırnaklamadan, kan dolaşımını hızlandıracak şekilde masaj yaptıktan sonra 15-20 dakika kadar bekletin. Malzeme artacaktır. Artan malzemeyi hemen saç köklerine sürün. Hiçbir şeyi israf etmeyin. Çünkü kan dolaşımını sağlayacağı için saç köklerinde de aynı etkiyi yaratacaktır. Sonrasında yüzdekini ılık suyla, saçtakini önce soğuk suyla akıtarak şampuanlamanızı öneririm' diye konuştu.

Çok yağlı cilde sahip olanların avokado maskesinden kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Bulgak, şöyle konuştu:

'Avokadoyu çok yağlı ciltlere önermiyorum. Özellikle akne ve sivilce varsa hiç önermiyorum. Çünkü doğal C vitamini maskesini yaparken masaj yapmayı öneriyorum. Sivilce ve akne varsa, derinin altında bir bakteri var demektir. Her ellemede bakteri hareket edecektir ve oksijenlenip daha başka bir yere bulaşacaktır. Akne ve sivilceli ciltler, yağ içeren avokado maskesini yapmamalılar.'

ITIRLI YAĞLARLA SİVRİSİNEKLERDEN KORUNMAK MÜMKÜN

Yaz aylarında birçok kişinin şikayetçi olduğu karasinek ve sivrisineklerden korunmanın mümkün olduğunu dile getiren Bulgak, 'Itırlı yağlar kullanmakta fayda var. Bunu hazırlayıp saklayabilirsiniz. Okaliptüs, nane, fesleğen ve adaçayı gibi bitki yağları olabilir. Her bitki yağından birer ölçek olabilir. Tabii elinizdeki cam şişenin büyüklüğüne de bağlı. Kara sinekler ve sivrisinekler akşam üstü harekete geçmeden önce ya da uykudan önce tüm vücudunuza sıkabilirsiniz. Koku ağır geliyorsa, terlenen noktalara; bilek, dirsek içi, koltuk altı, diz kapağı arkası, ayak bileği gibi bölgelere küçük dokunuşlarla sürerseniz sinekleri 2-2,5 saat uzak tutabilirsiniz. Vücudunuza bir şey süremiyorsanız ya da daha geniş bir ortamda sivrisinek mücadeleniz varsa adaçayı ve lavanta yakabilirsiniz. Onların kokusundan da pek hoşlanmazlar' dedi.

Bebeklerin de bitki yağı karışımlarıyla sivrisinek ısırıklarından korunabileceğini kaydeden Bulgak, 'Doğal yağ karışımlarını, 6 ay ve üzeri bebeklere de sürebilirsiniz. Minik minik yastığına damlatıp ya da ayak bileklerine sürerek test edip kullanabilirsiniz. Çocukları da sivrisineklerden ve kara sineklerden korumakta fayda var' önerisinde bulunarak sözlerine son verdi.

UZMANINDAN CİLT VE VÜCUT BAKIMI İÇİN 'DOMATES MASKESİ' TAVSİYESİ
UZMANINDAN CİLT VE VÜCUT BAKIMI İÇİN 'DOMATES MASKESİ' TAVSİYESİ
UZMANINDAN CİLT VE VÜCUT BAKIMI İÇİN 'DOMATES MASKESİ' TAVSİYESİ
UZMANINDAN CİLT VE VÜCUT BAKIMI İÇİN 'DOMATES MASKESİ' TAVSİYESİ
UZMANINDAN CİLT VE VÜCUT BAKIMI İÇİN 'DOMATES MASKESİ' TAVSİYESİ
UZMANINDAN CİLT VE VÜCUT BAKIMI İÇİN 'DOMATES MASKESİ' TAVSİYESİ

Pervin Bulgak, Domates, Masaj, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMANINDAN CİLT VE VÜCUT BAKIMI İÇİN 'DOMATES MASKESİ' TAVSİYESİ - Son Dakika


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