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Uzmanından "çocuklarda geniz eti işitme azlığına ve kulak akıntısına yol açabilir" uyarısı - Son Dakika

Uzmanından "çocuklarda geniz eti işitme azlığına ve kulak akıntısına yol açabilir" uyarısı

05.07.2021 10:39
Uzmanından

Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru Yücel, çocuklarda burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetlerinin geniz eti belirtisi olabileceğini, geniz etinin işitme azlığına ve kulak akıntısına yol açabileceğini bildirdi.

Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru Yücel, çocuklarda burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetlerinin geniz eti belirtisi olabileceğini, geniz etinin işitme azlığına ve kulak akıntısına yol açabileceğini bildirdi.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, geniz eti ve bademcik hastalıklarının toplumda sık görülen sağlık problemleri olduğunu belirtti.

Özellikle geniz etinin çocuklarda sık görüldüğüne dikkati çeken Yücel, şunları kaydetti:

"Geniz etinde çocuklarda burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri olur. Sık sık enfeksiyon geçirdikleri için beslenmeleri bozulur. Kulak enfeksiyonları, işitme azlığı, kulak akıntısı olur. Geniz etinde fizik muayene yapıyoruz. Burun muayenesi yapıyoruz. Endoskoplarla genze bakıyoruz. Beraberinde işitme problemi var mı diye işitme testi yaparak değerlendiriyoruz. Her geniz eti ameliyat değildir. Ameliyata karar vermek gerekir. Eğer burun tıkanıklığı çok fazla ise altın kural geniz eti ameliyatıdır ama burun tıkanıklığı azsa beraberinde kulak enfeksiyonları şikayeti yoksa medikal tedaviler verip hastayı takip ederiz."

Her horlamanın sebebinin geniz eti olmadığını vurgulayan Yücel, "Horlamayı yaş grubuna göre değerlendirmek lazım. Çocukluk yaşlarında daha çok geniz eti olduğunu düşünürüz ama erişkin yaş grubundaysa burunla ilgili kıkırdak eğrilikleri, burun eti büyüklükleri buna sebep olabilir. Yine yumuşak damak problemleri sebep olabilir. Çocuklarda sadece geniz eti değil bademciklerin büyüklüğü de özellikle horlama, gece solunum durmasına, uyku bozukluklarına sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

Uzmanından çocuklarda geniz eti işitme azlığına ve kulak akıntısına yol açabilir uyarısı

Sivas, Peru, Kbb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanından 'çocuklarda geniz eti işitme azlığına ve kulak akıntısına yol açabilir' uyarısı - Son Dakika


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