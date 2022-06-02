Uzmanından çocuklardaki diş travmalarında doğru davranış önerileri - Son Dakika
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Uzmanından çocuklardaki diş travmalarında doğru davranış önerileri

02.06.2022 12:22
Uzmanından çocuklardaki diş travmalarında doğru davranış önerileri

Kırşehir Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Müge Şebnem Şahin, çocuklarda diş travmalarının hem aile hem de çocuk için üzücü durumlara yol açabildiğini belirtti.

Kırşehir Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Müge Şebnem Şahin, çocuklarda diş travmalarının hem aile hem de çocuk için üzücü durumlara yol açabildiğini belirtti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklarda diş travmalarında yapılması gereken doğru davranışlarla ilgili bilgi verdi.

Çocuklarda diş travmalarının, diş çürüklerinden sonra meydana gelen en önemli zararlar olarak tanımlandığını vurgulayan Şahin, küçük yaşlarda özellikle spor faaliyetleri veya düşme nedeniyle oluşan travmalar sonucunda ön dişlerin zarar gördüğünü ifade etti.

Bu travmaların, hem aile hem de çocuk için son derece üzücü ve zor durumlara yol açtığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Düşme sonucunda ağız-diş ve yüz bölgesini ilgilendiren yaralanmalar oluşmaktadır. Özellikle 1-3 yaş arası çocuklar, yürümeyi yeni öğrendikleri için bu dönemde dengelerini sağlayamayıp sıklıkla düşmektedir. Yapılan araştırmalarda, 7-10 yaş arasındaki okul çağı dönemindeki çocuklarda travma sonucunda üst kesici dişlerin zarar görme olasılığının daha yüksek olduğu bilinmektedir. Özellikle şiddetli yaralanmalar sonucunda sakin olmalı ve soğukkanlı davranmalısınız."

Travma sonucunda çocuğun, dil, dudak ya da yanağında etkilenen bölgeye soğuk kompres uygulanarak şişmesinin önlenebildiğine işaret eden Şahin, "Eğer çocuğunuzun dişi yerinden çıktıysa daimi diş olduğundan emin olun, süt dişi tekrar yerine yerleştirilmek için uğraşmayın. Yerinden çıkan diş bir bardak soğuk süt içerisine konularak, en kısa sürede diş hekimine mümkünse çocuk diş hekimine başvurulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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