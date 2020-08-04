Uzmanından çocuklarını okula gönderecek ailelere tavsiyeler - Son Dakika

Uzmanından çocuklarını okula gönderecek ailelere tavsiyeler

Koronavirüs salgını ile online eğitime geçen ve Haziran ayında kapatılan okullar bu ay sonunda yeniden açılacak.

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Koronavirüs salgını ile online eğitime geçen ve Haziran ayında kapatılan okullar bu ay sonunda yeniden açılacak. Bu süreçte çocuklarını okula gönderecek ailelere Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Akça tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin yeniden sınıflarda yer alacağı yeni eğitim yılında bir takım düzenlemeler olsa da ebeveynlerin akıllarında bazı soru işaretleri yer alıyor. Çocuklarımızı okullara göndermeli miyiz? Okullar açılınca henüz daha bitmemiş ama azalmakta olan salgında yeniden artış olur mu? Çocuklarımızı nasıl koruyacağız? diye düşünen aileler için Medicana Bahçelievler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Akça, "Ülkemiz için; ilgili bakanlıklar gerekli tüm önlemleri alarak, okulları eğitim öğretime açtığında, tereddüt etmeden, çocuklarımızı yeniden okullara göndermeliyiz. İlgili yayınlar, okullarda hastalık yayılımının tahmin edilenden çok çok daha az olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

KORONAVİRÜS YAYILMA HIZI ARTAR MI?

Koronavirüs ve okulların açılmasıyla ilgili çeşitli araştırmaları örnek gösteren Akça, konuyla ilgili şunları söyledi:

"107 farklı ülkede; Mart 2020'de kapanan okulların, nasıl ve ne şekilde açılacağı merak konusu. Sadece biz değil bütün dünya bunun üzerine sorular soruyor ve araştırmalar yapıyor. Ne yazık ki elimizdeki hiç bir veri kesin değil. Örneğin, dün çocukları süper taşıyıcı olarak etiketlerken, bugün biliyoruz ki, çocuklar sadece viral üst solunum yoluna sebep olan hastalık sürecini erişkinler kadar ağır geçirmiyorlar ve aynı zamanda da erişkinlerden daha bulaştırıcı değiller.  2002 yılında pandemi yapan; bir çeşit korona virüs olan SARS salgını esnasında Hong Kong, Çin ve Singapur'da okullar kapatılmış ancak bu durumun salgının yayılımını azaltmada bir etkisi olmadığı görülmüştür.  Ayrıca okulda, sınıf içindeki sıcaklık kontrolünün de enfeksiyonun yayılımı açısından hiç bir etkisinin olmadığı bilinmektedir."

SOSYAL MESAFEYE UYMAK OKULLARIN KAPATILMASINDAN DAHA ETKİLİ

Prestijli bir dergi olan Lancet'te yayınlanan bir makaleden örnek veren Akça, "Sadece sosyal mesafeye uymanın, hastalığın yayılmasını ve hastalığa bağlı ölümlerin; okulların kapatılmasından çok daha etkili olduğu açıkça yazmaktadır.  Şu an elimizde olan sadece;  COVID-19'un bu zamana kadar nasıl seyrettiği ve eski korona virüs salgınlarında (SARS ve MERS) bu virüsün nasıl davrandığı üzerinden yorum yapabilmek" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZI YENİDEN OKULA GÖNDERMELİYİZ

Güvenilirliği kanıtlanan aşı bulunup, herkes aşılanmadan salgın için risklerin azalsa da devam edeceğini belirten Akça, "Salgının hala bitmediğinin farkında olup, kabul etmeliyiz. Ülkemiz için; ilgili bakanlıklar gerekli tüm önlemleri alarak, okulları eğitim öğretime açtığında, tereddüt etmeden, çocuklarımızı yeniden okullara göndermeliyiz. İlgili yayınlar, okullarda hastalık yayılımının tahmin edilenden çok çok daha az olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

BU TAVSİYELERE DİKKAT!

Akça, "Hem sosyal, hem ruhsal, hem de ekonomik açıdan geri dönüşü olmayan yıkımlara sebebiyet vermemesi için, çocuklarımız yeniden okullarına dönecekler, dönmeliler" diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarınıza doğruyu gösterip, örnek olacaklar siz anneler ve babalarsınız. El yıkamanın ve sosyal mesafenin önemini asla küçümsemeyin. Unutmayın ki çocuklarınız sizin söylediklerinizden çok,  yaptıklarınızı taklit ederler. Çocuklarınızı korkutmadan doğru bilgilerle aydınlatın, kendilerini ve çevrelerini korumalarını sağlayın. Biz hekimler yıllarca; sadece ellerimizi yıkayıp, dezenfektan kullanarak, ameliyatlara girdik; onlarca hastalıklardan korunduk; hastalarımızı, birbirinden enfeksiyon bulaştırmadan tedavi edebildik; bulaştırıcılığı olan hastaları izole ederek yayılımı önledik. Bilincindeydik, bilinçliydik, bilmeyeni eğittik ve başardık. Hep beraber bu sayede başaracağız. Bilimin ışığında, gerçek bilim adamlarına güvenerek, yeni normalimize döneceğiz."


Koronavirüs, Akça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 01:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanından çocuklarını okula gönderecek ailelere tavsiyeler - Son Dakika
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