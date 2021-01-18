Uzmanından dengeli yaşlanma için ipuçları: Akıl oyunlarını alışkanlık haline getirin

Yaşlılıkla birlikte gelen bazı hastalıklar nedeniyle, başkalarına bağımlı hale gelen 65 yaş üstü kişilerin sayısının arttığına dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü akademisyeni Ayşenur Kurt, "Zamanı ve yaşlanmayı durduramıyoruz fakat geçen zamanı ve yaşlanma sürecini kaliteli geçirme imkanını kendimize sunma şansına sahibiz. Bu süreci yavaşlatabilmemizin elzem yollarından biri olan egzersiz ile birçok olumlu sonuca ulaşabiliriz. Akıl oyunlarını alışkanlık haline getirin" dedi.

Yaşlılıkla birlikte birçok hastalık meydana geliyor. Uzmanlar, başkalarına bağımlı hale gelen 65 yaş üstü kişilerin sayısındaki artışa dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü akademisyeni Ayşenur Kurt, yaşlılıkta özellikle egzersiz yapılarak bazı sağlık problemlerinin önüne geçilebileceğini söyleyerek dengeli yaşlanmanın ipuçlarını verdi. Kurt, "Zamanı ve yaşlanmayı durduramıyoruz fakat geçen zamanı ve yaşlanma sürecini kaliteli geçirme imkanını kendimize sunma şansına sahibiz. Bu süreci yavaşlatabilmemizin elzem yollarından biri olan egzersiz ile birçok olumlu sonuca ulaşabiliriz. Ülkemizde ve dünyada yaşlı bireylerin sayısı hızla artmaya başlamıştır. Yaşlıların birlikte egzersiz yapmaları, birlikte ortak konular bularak tartışmaları, ortak hobiler geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri hayata bağlılıklarının devamını sağlayarak yaşam isteklerini artırmaları açısından son derece yararlı olacaktır" diye konuştu.

"DEMANS, YAŞLILIKLA BAĞLANTILI EN YAYGIN KRONİK HASTALIKLAR ARASINDA"

Hastalıkların önüne geçebilmek amacıyla denge, güçlendirme, pilates ve yoga egzersizlerinin yanı sıra zeka ve akıl oyunları da alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Kurt, "Hafızanın ve net düşünebilme yetisinin bozulmasına neden olan ilerleyici beyin hastalığı demans, yaşlılıkla bağlantılı en yaygın kronik hastalıklar arasında yer almaktadır. Çoğu birey fiziksel hareketliliğin kaybıyla ilgili endişelerin yanı sıra, yaşlılıkta zihinsel becerilerini kaybetmekten de büyük endişe duymaktadır. Bireylerin yaşam kalitesini artırmak, denge fonksiyonlarını geliştirmek, demans ve sistemik hastalıkların önüne geçebilmek amacıyla denge, güçlendirme, pilates ve yoga egzersizlerinin yanı sıra zeka ve akıl oyunları da alışkanlık haline getirilmelidir" dedi.

"İLERİ YAŞIN EN BÜYÜK SORUNU DENGE"

Yaşın ilerlemesinden kaynaklanan sağlık sorunlarıyla baş edebilmek için dengeli yaşamın önemine dikkat çeken Akademisyen Ayşenur Kurt sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşın ilerlemesinden kaynaklanan sağlık sorunlarımızla baş edebilmek için denge kavramı vücudumuzun ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Çünkü azalan fiziksel aktivite ile vücudumuz yapısal ve fonksiyonel anlamda değişikliğe uğramakta ve bu değişikliklere bağlı olarak yaşlı bireylerde denge sorunları görülmektedir. Yaşlılık sürecinde yaşanan düşmeler, düşmeye bağlı yaralanmalar ve bunun sonucunda meydana gelebilen ölümler denge sorunlarından kaynaklanmaktadır. Bu sorunu önlemek adına erken yaşlardan itibaren denge egzersizlerine başlamak önem arz etmektedir."

"EGZERSİZ ÖNCESİ VE SONRASI FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK TESTLER UYGULANMALIDIR"

İleri yaş gruplarının ne tür denge egzersizleri yapması gerektiğini belirten Kurt, "Uygulanacak denge egzersizleri sabit ve sabit olmayan zeminlerde tek ayak üzerinde duruş, dinamik ve statik dengelerini bozmaya yönelik uygulanan çalışmalar, postüral kas gruplarını zorlayan çalışmalar ve pozisyon hissini geliştirecek egzersizler içermelidir. Her bireyin kendine özgü vücut yapısı ve rezervi olduğundan alanında uzman eğitmenler ve hekimler tarafından bireyin yaşına, özelliğine ve hastalık türüne göre egzersizler belirlenmeli ve egzersiz öncesinde ve sonrasında fizyolojik ve psikolojik testler uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.