UZMANINDAN DEPREME KARŞI "RİSKLİ YAPI ANALİZİ" ÖNERİLERİ - Son Dakika

UZMANINDAN DEPREME KARŞI "RİSKLİ YAPI ANALİZİ" ÖNERİLERİ

04.11.2020 09:53
UZMANINDAN DEPREME KARŞI

İZMİR'deki deprem İstanbul'un bazı noktalarında da hissedildi.

İZMİR'deki deprem İstanbul'un bazı noktalarında da hissedildi.  Uzmanlar özellikle olası İstanbul depremi nedeniyle  vatandaşlara  herhangi bir şüphe durumunda binanın bodrum katındaki kolon ve kirişlerin kontrol edilmesi gerektiğini öneriyorlar. Riskli bir durumla karşılaşıldığında ise DASK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine başvurulması isteniyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Koçak, "Binanın yaşı, kaç yıllık olduğu çok önemli. Özellikle 99 depremini görmüş binalarda daha sık hasar görülebilir. Özellikle binanın taşıyıcı sistemi kolon, kiriş çok kritik yapılar. Buralarda hasar meydana gelip gelmediğine bakmak lazım. Sadece deprem nedeniyle değil, binanın eskimesinden dolayı da hasar meydana gelebilir" dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI VE RİSKLİ YAPI ANALİZİ YAPTIRMAK ÖNEMLİ

Mustafa Koçak, binada hasar olduğu düşünülüyorsa yapılması gerekenleri şöyle anlattı;"Dairelerde boya, badana gibi çalışmalar olduğu için hasarlar çok fazla belli olmayabiliyor. Bunun için binalardaki bodrum katlardaki kolon ve kirişlere bakmak gerekiyor. Eski binalarda pas payı dediğimiz yerlerde dökülmeler meydana geliyor ve demirler ortaya çıkıyor. Bu demirlerin paslanma durumuna, incelmesine bakılabilir. Kolon ve kirişlerdeki çatlakların kontrol edilmesi gerekir. Şüphelenilen bir durum söz konusu ise DASK tarafından hasar tespit çalışması yapılması istenebilir. Eğer çok daha fazla endişesi varsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılabilir. İki çeşit tespit çalışması var. Bunlardan ilki hasar tespit çalışması. Hasar tespiti DASK tarafından yapılan ve özellikle deprem kaynaklı hasarların incelenmesidir. Binanın az, orta veya ağır hasarlı olup olmadığın tespit edilir. Riskli yapı tespiti ise daha kapsamlıdır. Özellikle bodrum kattaki kolon ve kirişlerdeki demirler ortaya çıktıysa, beton elinizle tuttuğunuzda parçalanıyorsa riskli yapı tespiti yapılması gerekiyor."

DUVARDAKİ ÇATLAĞIN DERİNLİĞİNE BAKILMALIÖte yandan DASK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin ilk olarak 'çatlak ölçer' ve yapıdaki donatı yerlerini tespit eden 'paşometre' ile ilk tespitlerini yapıldığını belirten Koçak, "Evdeki bir çatlak gördükleri zaman o çatlağın derinliğini ölçmeleri gerekir. Bir bıçak ya da çubuk yardımıyla o çatlağın ne kadar derinliğe ulaştığına bakılmalıdır. Eğer çatlakta uzun bir derinlik varsa yani 5-10 santim arasındaysa kolonun içerisine kadar gidebilir ve bu risk oluşturur. Bu tip durumlarda riskli yapı analizi yaptırmakta fayda var" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------Hasarlı bir daireden detaylar-Çatlak ölçer ve paşometreden detaylar-Mustafa Koçak röportajı-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)-Genel ve detay


- İstanbul
UZMANINDAN DEPREME KARŞI RİSKLİ YAPI ANALİZİ ÖNERİLERİ
UZMANINDAN DEPREME KARŞI RİSKLİ YAPI ANALİZİ ÖNERİLERİ
UZMANINDAN DEPREME KARŞI RİSKLİ YAPI ANALİZİ ÖNERİLERİ
UZMANINDAN DEPREME KARŞI RİSKLİ YAPI ANALİZİ ÖNERİLERİ
UZMANINDAN DEPREME KARŞI RİSKLİ YAPI ANALİZİ ÖNERİLERİ

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, İstanbul, Deprem, Koçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMANINDAN DEPREME KARŞI 'RİSKLİ YAPI ANALİZİ' ÖNERİLERİ - Son Dakika


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