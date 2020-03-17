Uzmanından

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Başkanı ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Erensoy, "Dezenfektanların uygun şekilde sulandırılması çok önemli. Doğrudan dökmek hem çevre kirliliği açısından hem de solunması açısından zararlı, o yüzden de nasıl öneriliyorsa o şekilde kullanmak gerekiyor." dedi.

Türkiye, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu konuda uzmanlar da vatandaşların söz konusu virüsten korunması için uyarılarda bulunuyor.

Salgından korunmanın yollarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan KLİMUD Başkanı Prof. Dr. Erensoy, Kovid-19'la mücadelede kişisel hijyen kurallarına uymanın önemini hatırlattı.

Hasta kişinin solunum damlacıklarının, bulaştığı yerlerden özellikle ellerimiz yoluyla bize taşındığını anımsatan Erensoy, "Temizlik önemli, bunun için de belli dezenfektanların kullanılması söz konusu. Eğer sabun ve su yoksa kolonya gibi alkol bazlı el temizleyicileri kullanabiliriz." dedi.

İki dezenfektanı karıştırmak tehlikeli

Ev ve iş yerlerinin temizliğinde yüzey temizleyicisi olarak dezenfektanların kullanıldığını belirten Prof. Dr. Erensoy, "Ev ve iş yerlerinin temizliği sırasında eğer bir hasta varsa onun olabildiğince izole edilmesi gerekiyor. Temizlik yapılırken en uygunu çamaşır suyunun sulandırılarak kullanılması. Bu aşamada dezenfektanların uygun şekilde sulandırılması çok önemli. Doğrudan dökmek hem çevre kirliliği açısından hem de solunması açısından zararlı, o yüzden de nasıl öneriliyorsa o şekilde kullanmak gerekiyor. Dezenfektanların açık havalarda sıkılmasının da bir anlamı yok, aksi takdirde gereksiz yere bitkilere ve diğer canlılara zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erensoy, ev temizliğinde iki dezenfektanın karıştırılmasının ve solunmasının son derece tehlikeli olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Mesela sirkeyle çamaşır suyunu karıştırmak çok sakıncalı ona dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü iki dezenfektanın karıştırılması sonucu içeriğindeki maddelerin reaksiyona girmesiyle yanıcı yakıcı etki oluşturabilir. Ayrıca solunum yolu rahatsızlığı, astımı, alerjisi olanların bunlara maruz kalmaması da önemli."

Özellikle toplu kullanılan yerlerde havalandırmanın önemine dikkati çeken Erensoy, yine ortak kullanılan kapı kolları, apartman kapısı, asansör düğmesi gibi noktaların da sık sık silinmesi gerektiğini belirtti.

Erensoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alıştığımızdan daha uzun süreli elimizi yıkamamız gerekiyor. Çünkü bu şekilde mikropları mekanik olarak çözüyoruz ve suyun altında akıtıyoruz. Bunun için parmak aralarının ovuşturulması, bileklerin yıkanması, elimizi kuruttuğumuz kağıt havluyla musluğu kapatmamız önemli."