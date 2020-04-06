Uzmanından dijital diyet uyarısı - Son Dakika
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Uzmanından dijital diyet uyarısı

27 dakika önce

Uzmanından dijital diyet uyarısı Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Tuncay Dilci, evde geçirilen şu günlerde dijital bağımlılığa karşı 'dijital diyet' uyarısı yaptı Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof.Dr.

Uzmanından dijital diyet uyarısı

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Tuncay Dilci, evde geçirilen şu günlerde dijital bağımlılığa karşı 'dijital diyet' uyarısı yaptı

SİVAS - Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Tuncay Dilci, evde geçirilen şu günlerde dijital bağımlılığa karşı 'dijital diyet' uyarısı yaptı.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Tuncay Dilci, dijital bağımlılığa karşı tedbirler almaya çalışırken korona virüs salgını ile adeta yağmurdan kaçarken doluya tutulduklarını belirtip, "Dijital Bağımlılık Mücadele Derneği olarak 4-5 ay öncesine kadar, topluma sunulan dijital içerikler ile yeni bir yaşam biçimine doğru dayatma ve bunun neden olduğu bağımlılık kaynaklı davranış bozuklukları ile mücadele ediyorduk. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Korona virüs salgını nedeniyle şuan evlerimize hapsolduk. Bu durum yeni bir yaşam biçimini bize dayattı. Bu ilerleyen dönemlerde aile içi patlama ve çatışmaya neden olabilir" dedi.

Beden sağlığını bozabilir

Dilci, uzun süre dijital nesnelerin karşısında geçirilen zamanın beden sağlığını da bozabileceğini belirtip, "Dijital nesneler karşısında çocukların gereğinden fazla radyasyona maruz kalmaları ve hareketsizliğin neden olduğu kan pıhtılaşmaları ve diğer dolaşım sorunları oluşabilir. Bu nedenle egzersiz yapmak, 10-15 dakikada bir ara verip hareket etmek, bunu bir plan dahilinde yapmakta fayda var" dedi.

Dijital diyet uyarısı

Dilci, dijital nesnelerin karşısında geçirilen zamanın bağımlılığa dönüşmemesi için dijital diyet tavsiyesinde bulunup, "Dijital diyet yapmalıyız. Gün içerisinde ev içerisindeki faaliyetlerimizde örneğin 3 saat boyunca dijital sahayı tamamen kapatalım. Televizyon, bilgisayar ve diğer tüm dijital cihazları kapatalım. Bu dijital diyet süreç içerisindeki süreyi ise doğal olarak geçirmeyi deneyelim. Kitap okuyabiliriz, eğitsel oyunlar oynayabiliriz. Yetişkinler, çocukluk dönemlerinde, kış aylarında evden çıkamadığı dönemlerde oynadıkları oyunları çocuklarına öğrenip onlarla oynanabilir"dedi.

Korona aileleri birleştirdi

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Tuncay Dilci, korona virüs salgınının iyi yönlerinden birini aileleri bir araya getirmesi olarak gösterip, "Bu yaşadığımız zor günleri aile içi iletişim adına fırsata dönüştürebiliriz. Aile bireylerimiz ile göz göze gelelim. Birbirimize hedeflerimizden bahsedelim. İdeallerimizden bahsedelim. Gelecekle ilgili planlarımızı konuşalım. Yaşamımızı nasıl planlayacağımıza dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunalım. Bu aile için güven duygusunu da geliştirecektir. Korona virüsün olumlu taraflarından biri aileleri bir araya getirmesi oldu" şeklinde konuştu.

Film izlemek zihni geliştirir

Dilci, filmlerin zihni geliştirdiğine dikkat çekerek, dijital cihazlarla geçirilecek zaman içerisinde film izlenmesi tavsiyesinde bulundu. Dilci konuyla ilgili olarak şunları söyledi, "Ekran zaman yönetimi konusunda da planlama yapmamız gerekiyor. Hangi saatte hangi televizyon programının izleneceğini belirlerken eğitsek yönü fazla olan programları tercih etmemiz gerekiyor. Güzel filmleri tercih edebiliriz. Film izlemek insanın zihnini geliştirir. Neden sonuç ilişkileri düşünsel tecrübe demektir. Çocuklarımızla birlikte film izlerken, karakterlerin olumlu ve olumsuz davranışların bıraktığı iz düşümlerini sorgulayabiliriz"

Uzmanından dijital diyet uyarısı

Tuncay Dilci, TV, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:36 Kaynak: İHA

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