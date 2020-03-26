Uzmanından "diyabet hastaları kendilerini daha fazla izole etmeli" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Uzmanından 'diyabet hastaları kendilerini daha fazla izole etmeli' uyarısı - Son Dakika

Uzmanından "diyabet hastaları kendilerini daha fazla izole etmeli" uyarısı

7 saat önce

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en ağır seyrettiği hastalık grupları arasında diyabet hastalarının yer aldığını belirterek, bu hastaların kendilerini sosyal ortamlardan daha...

Uzmanından

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en ağır seyrettiği hastalık grupları arasında diyabet hastalarının yer aldığını belirterek, bu hastaların kendilerini sosyal ortamlardan daha fazla izole etmeleri gerektiğini bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, koronavirüsün özellikle 60 yaş ve üzeri yaş grubunda eşlik eden kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar için risk oluşturduğunu söyledi.

Kaç yaşında olursa olsun diyabet hastalarının da bu risk grubunda yer aldığını vurgulayan Ertuğrul, sadece 65 yaş üstündeki vatandaşların değil, diyabet hastalarının da kendilerini sosyal izolasyona tabi tutmaları gerektiğini ifade etti.

Bu tür hastaların evde kalmalarını, zorunlu olarak dışarıya çıkmaları gerekirse mutlaka eldiven ve maske kullanmalarını isteyen Ertuğrul, hijyen koşullarını da hiçbir zaman elden bırakmamaları uyarısında bulundu.

Toplu bir alana girdiklerinde ya da temasta bulunduklarında mutlaka ellerini yüzlerine götürmeden önce yıkamaları ya da kolonya ile dezenfekte etmeleri ikazında bulunan Ertuğrul, ateş, solunum sıkıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösterenlerin vakit kaybetmeden maske takıp, en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerektiğini anlattı.

- Diyabet vücutta tüm dokuları ve organları etkileyebiliyor

Ertuğrul, risk grubundaki hastaların koronavirüsü atlatma süreçlerinin daha ağır bir tablo oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Koronavirüsün bulaşma tekniği herkeste aynı ancak hastalığı atlatma konusu bağışıklık sistemlerine göre farklılık gösteriyor. Diyabet, vücutta tüm dokuları ve organları etkileyebilen, bağışıklık sistemini tahrip edici bir hastalık. Diyabet hastaları bu süreçte kendilerini sağlıklı insanlardan daha fazla izole etmeleri gerekiyor. Çünkü koronavirüsün en ağır etki edeceği riskli hasta grupları arasında diyabetliler bulunmaktadır. Hastalık bu gruptakilerde daha ağır seyretmekte. Yapılan çalışmalarda da bu risk grubundaki ölüm oranları yüzde 10'u aşıyor. Diyabet hastalarının bu süreçte beslenmelerine çok ama çok dikkat etmeleri gerekiyor. Kan şekeri düzenlemeleri normalin üzerine çıkarsa bağışıklık sistemleri daha fazla etkileniyor."

Kan şekeri regülasyonunun bozulmamasının önemine işaret eden Ertuğrul, her şeker hastasının kendisine göre bir diyeti olduğunu, özellikle bu süreçte diyete daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:04 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir
Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar         
18:11
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir         
18:10
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı         
18:00
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama         
17:31
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı         
17:24
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir         
17:22
Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum         
17:20
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu         
17:12
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir         
17:00
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz         
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı         
16:54
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor         
16:52
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı         
16:50
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı         
16:48
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı         
16:44
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı         
16:43
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti         
16:41
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde         
16:27
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü         
16:20
Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı         
16:17
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak         
16:16
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı         
16:15
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı         
16:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı         
16:04
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi         
16:04
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor         
16:00
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı         
15:56
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi         
15:53
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu         
15:50
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 18:26:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanından "diyabet hastaları kendilerini daha fazla izole etmeli" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]