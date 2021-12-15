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Uzmanından 'diz kapağı gevşekliği' uyarısı; Dizden ve eklemden gelen sese dikkat - Son Dakika

Uzmanından 'diz kapağı gevşekliği' uyarısı; Dizden ve eklemden gelen sese dikkat

15.12.2021 09:10

Çok fazla tanınmayan bir sorun olan diz kapağı gevşekliği dikkat edilmediği taktirde yaratabileceği farklı sorunlar açısından önem taşıyor.

Çok fazla tanınmayan bir sorun olan diz kapağı gevşekliği dikkat edilmediği taktirde yaratabileceği farklı sorunlar açısından önem taşıyor. Diz kapağındaki gevşeklik olan kişilerin yanlış bir hareketle dizlerde çok daha ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğine işaret eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, 'Eğer bir kişi özellikle spor yaparken diz önünde ağrı yaşıyor, merdiven çıkarken zorlanıyorsa ve dizlerinden ses geliyorsa mutlaka hekime başvurmalı' dedi.

Sık görülmemekle birlikte ciddi bir ortopedik sorun olan diz kapağı gevşekliği dikkat edilmediği taktirde yaratabileceği farklı sorunlar nedeniyle önem taşıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, yapılan araştırmalara göre, bu sorunun ortaya çıkmasında, erken yaşta ve bilinçsizce yapılan spor aktivitelerinin önemli bir etken olduğunu anlattı.

Özellikle son zamanlarda birçok kişide kas zayıflığına bağlı diz ağrısı oluşmaya başladığına dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, 'Pandemi döneminde birçoğumuz evdeydik ve halen evde çalışmaya devam eden kişiler var. Bu durumda kas zayıflığına bağlı eklem sorunları ve diz ağrıları daha sık görülmeye başlandı. Dolayısıyla spor yapma ihtiyacı doğdu. Ancak birdenbire yapılacak yoğun spor aktivitesi kaslar zayıf olduğu için eklemlere ekstra yük binmesine neden olur ve dizlerde farklı sorunları ortaya çıkarabilir' diye konuştu.

KADINLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Özellikle kadınların eklemlerinin normalden biraz daha gevşek olması nedeniyle bu sorunla karşılaşma ihtimalinin daha fazla olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökhan Meriç, 'Diz kapağındaki gevşeklik, patelar instabilite dediğimiz durumdur. Bu durumda yoğun bir spor aktivitesinde eğilme ve kalkma, squat gibi egzersizlere ağırlık verilirse diz kapağındaki aşırı gevşekliğe bağlı diz önü ağrıları görülebilir' uyarısında bulundu.

SPOR AKTİVİTELERİNE DİKKAT

'Özellikle diz önü ağrısı çeken, uzun süre oturduğunda ayağını uzatma ihtiyacı duyan, merdiven inip çıkarken ağrı hisseden veya dizlerinden ses geldiğini düşünenlerde diz önü ağrısı veya kıkırdakta hasarlanma yatkınlığı vardır' diyen Prof. Dr. Meriç, spor yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan şöyle bahsetti:

'Her spor aktivitesi her hasta için uygun değildir. Özellikle grup aktivitesi için spor salonuna giden kişilerin dikkat etmesi gerekir. Aynı şekilde spor salonlarında grup egzersizlerinde 20 kişiye aynı tip egzersizi yaptırmak uygun olmayabilir. Eğer spor yaparken uyguladığınız bir hareket, diz önünde ya da diz ekleminde ağrı hissi veriyorsa o egzersizi bırakın. Çünkü üstüne gitmek veya bunu zorlamak ileride ciddi hasarlara neden olabilir.'

'GENÇ HASTALARI UYARMAK GEREKİR'

Diz kapağı gevşekliğinde kişinin anatomik yapısının da önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökhan Meriç, '15-16 gibi çok genç yaşlardan itibaren eklemlerdeki gevşeklik, onlara fazla yük binmesine ve burada ağrı oluşmasına sebep olabilir. Kıkırdakları hiç hasarlanmamış, dizlerinde ciddi sıkıntı olmayan gençler de spor yaparken diz ve eklem sağlıklarından olabilirler. Bu konuda onları uyarmak ve bilinçli spor yapmaları konusunda bilgilendirmek gerekir. Bununla birlikte hastalarımız özellikle spor yaparken diz önü ağrısı çekiyorsa birkaç gün ağrıyı takip edebiliriz. Buz uygulaması, istirahat ve ağrı kesici tedavi önerebiliriz. Ancak hastanın ağrısı 15 gündür devam ediyorsa, giderek artan bir ağrı varsa, dizden veya eklemden ses gelmeye başladıysa mutlaka bir uzmana danışmalı' dedi.

'DİZDEN VE EKLEMDEN SES GELİYORSA UZMANA DANIŞIN

Prof. Dr. Gökhan Meriç, diz kapağı gevşekliğinde uygulanan tedavilerle ilgili, "Eğer hastada sürekli diz önü ağrısı varsa, günlük hayatını etkileyecek düzeydeyse, merdiven çıkarken zorlanıyorsa, diz kapağında aşırı oynaklık varsa bir hekime gitmeli. Hastanın durumuna göre, ilaç tedavisi, egzersiz ve fizik tedavi, bandajlama veya dizlik kullanımı gibi farklı tedaviler uygulanabilir. Eğer hastanın şikayetleri kronikleşirse, eklem kıkırdağında bir hasarlanma oluşursa eklem kıkırdağına yönelik iyileştirici enjeksiyon tedavileri uygulanabilir. Eğer şikayetler ciddi ilerlerse o zaman bir müdahale gerekebilir. Bu cerrahi müdahaleler kapalı veya açık olarak yapılmakla birlikte hastanın yaşına, aktivite düzeyine, diz kapağının yapısına göre değişiklik gösterir? bilgisini paylaştı.

DİZ KAPAĞI ÇIKIĞINA NEDEN OLABİR!

Diz önü ağrısından korunmak için hastaların özellikle üst bacak ve kalça kaslarının güçlendirilmesi ve aşırı eğilme ve kalkma egzersizlerinden uzak durmasını önerdiklerini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Meriç, sözlerini şöyle tamamladı:

'Diz kapağındaki gevşekliği çok yoğun olan kişilerde, ters bir hareketle zorlanarak diz kapağında çıkık bile gelişebilir. Çıkık çok nadir görülse de ciddi bir sorundur. Diz kapağının yerini tutan bağlarda ve diz kıkırdaklarında hasarlanmaya neden olur. Bu da beraberinde ciddi diz ağrısına ve hastanın günlük hayatını kısıtlamaya neden olur. Diz kapağı çıkığı sonrasında çoğu hastada müdahale gerekebilir.'

Uzmanından 'diz kapağı gevşekliği' uyarısı; Dizden ve eklemden gelen sese dikkat
Uzmanından 'diz kapağı gevşekliği' uyarısı; Dizden ve eklemden gelen sese dikkat
Uzmanından 'diz kapağı gevşekliği' uyarısı; Dizden ve eklemden gelen sese dikkat
Uzmanından 'diz kapağı gevşekliği' uyarısı; Dizden ve eklemden gelen sese dikkat
Uzmanından 'diz kapağı gevşekliği' uyarısı; Dizden ve eklemden gelen sese dikkat

Yeditepe Üniversitesi, Gökhan Meriç, Pandemi, Meriç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanından 'diz kapağı gevşekliği' uyarısı; Dizden ve eklemden gelen sese dikkat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanından 'diz kapağı gevşekliği' uyarısı; Dizden ve eklemden gelen sese dikkat - Son Dakika
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