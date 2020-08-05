Uzmanından doğru fındık hasatıyla ilgili öneriler - Son Dakika

Uzmanından doğru fındık hasatıyla ilgili öneriler

Fındık tarımında yapılması gereken doğru hasat uygulamalarıyla ilgili önerilerini sıralayan Ziraat Mühendisi Ömer Yılmaz, "Üreticilerimizin bir kısmı daldan kopararak hasat yapmayı tercih ediyor olsa bile bu doğru bir yöntem değildir.

Uzmanından doğru fındık hasatıyla ilgili öneriler, System.String[]

Fındık tarımında yapılması gereken doğru hasat uygulamalarıyla ilgili önerilerini sıralayan Ziraat Mühendisi Ömer Yılmaz, "Üreticilerimizin bir kısmı daldan kopararak hasat yapmayı tercih ediyor olsa bile bu doğru bir yöntem değildir. Ürünün daldan toplanması yerine yerden toplanması hem işçilik hemde ürün kalitesi açısından önemlidir." dedi.

Ferrero Değerli Tarım Ziraat Mühendisi Ömer Yılmaz, fındık tarımında yapılması gereken hasat uygulamaları hakkında tavsiyelerde bulundu.

Ömer Yılmaz,"Bütün bir yıl sarfedilen alın teri ve emeklerin boşa gitmemesi adına bu son düzlükte üreticilerin doğru uygulamaları yaparak sezonu nihayete erdirmeleri çok önemli." dedi ve ekledi:

"Değerli fındık üreticileri Sonbahar, Kış, İlkbahar ve Yaz dönemi sonlarına kadar binbir emek ve çaba harcayarak elde ettikleri kıymetli mahsülleri olan fındığı hasat etme zamanı geldi çattı. Yıl boyu fındık bahçelerinde toprak işleme, gübreleme, budama, dip sürgün ve yabancı ot temizliği, hastalık zararlıların tespiti ve mücadelesi, sulama gibi bir çok uygulama yapan değerli fındık üreticileri artık bahçelerini ve harman yerlerini hasat işlemine hazırlamaya başlayacaklar"

"HASAT, HARMAN VE DEPOLAMA"

Ziraat Mühendisi Ömer Yılmaz şöyle devam etti;

"Hasada başlamadan önce bahçemizdeki yabancı otların durumu kontrol edilmeli fındık toplanmasına engel olacak düzeyde ise yabancı ot mücadelesi tekrarlanmalıdır.Doğru hasat zamanının belirlenmesi çok önemlidir, erken hasat edilen ürünlerde kalite ve randıman kayıpları yaşanmaktadır. Hasat tarihine karar verirken yetkili kurumların duyuruları dikkate alınmalı, ilan edilen tarihten önce hasada başlanmamalıdır. Üreticiler bahçelerinde zurufların sararması, tanenin kızarması ve dalları hafifçe salladıklarında fındığın yarıdan çoğunun dökülmesi gibi  kriterleri de gözlemleyerek  ürünlerinin hasat olgunluğuna ulaştığını tespit edebilirler."

"ÜRÜNÜ DALDAN TOPLAMAYIN"

Hasat zamanı kadar önemli bir başka konunun ise hasat yöntemi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Üreticilerimizin bir kısmı daldan kopararak hasat yapmayı tercih ediyor olsa bile bu doğru bir yöntem değildir. Bu yöntem de hasatta işçi maliyetleri yüksektir, ürünün bir kısmı olgunlaşmadan dalından koparılmaktadır ve bu işlemler sırasında gelecek yılın ürün gözlerini taşıyan sürgünler de çok ciddi zarar görmektedir. Ürünün daldan toplanması yerine yerden toplanması hem işçilik hemde ürün kalitesi açısından önemlidir. Bu yöntemlerin dışında özellikle son yıllarda makineli hasat ve file ile hasatta bölgelerimizde ciddi kullanım alanı kazanmıştır. Makine ile yapılan hasatta bahçe temizliğine ayrı önem gösterilmeli, hasada başlamadan önce mutlaka makine ve ekipmanların bakımları yapılmalıdır." diye konuştu.

ÜRÜNÜNÜZÜ NASIL KURUTACAKSINIZ

Ürünün kurutulmasıyla ilgili ise Ömer Yılmaz şu tavsiyelerde bulundu:

"Ürünün kurutulması aşamasında doğru nem seviyesinin sağlanması için tavsiye ettiğimiz kurutma üniteleri kullanılacaksa bölgede bulunan FFV teknisyenlerinden bilgi alarak planlama yapılabilir. Kurutma açık alanda yapılacaksa, harman yeri kirlilik kaynaklarından(yol, jeneratör, kimyasallar ve hayvanlardan) uzakta olmalıdır.Hem züruflu hemde tane fındık toprak ve çim zemin üzerinde  direk kurutulmamalıdır. Kurutma işlemi beton zemin yahut branda vb örtüler üzerinde yapılmalıdır. Yağmurlu günlerde ürünün üzerinin kapatılması için su geçirmez örtüler hazırda bekletilerek tedbir alınmalıdır.

ÜRÜNÜNÜZÜ EN UYGUN NASIL DEPOLARSINIZ

Harmanda yapılan kurutmalarda hem züruflu hemde tane ürünün çok kalın serilmemesine dikkat edilmeli, günde en az iki kere karıştırılmalıdır. Son olarak üreticilerimiz eğer kendileri depolama yapacaklarsa ürünlerini mutlaka jüt çuvallarda temiz bir zemin ve havalandırmaya sahip odalarda, paletler üzerinde istifleyerek ve istifler arasında boşluk olacak şekilde depolama yapmalıdırlar.Üreticilerimiz bölgelerimizde bulunan Zirai ve Sosyal Uzmanlarımızla her zaman iletişime geçip aklındaki sorular ile ilgili destek alabilirler."


Ömer Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 10:07

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanından doğru fındık hasatıyla ilgili öneriler - Son Dakika
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