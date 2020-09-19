Uzmanından "duyarlı davranmazsak, sevdiklerimizi kaybetmeye devam edeceğiz" uyarısı - Son Dakika

Uzmanından "duyarlı davranmazsak, sevdiklerimizi kaybetmeye devam edeceğiz" uyarısı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikribiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Özden, "Duyarlı davranmazsak, bu süreçte sevdiklerimizi kaybetmeye devam edeceğiz.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikribiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Özden, "Duyarlı davranmazsak, bu süreçte sevdiklerimizi kaybetmeye devam edeceğiz. Salgınlar belki sonra yine olacak, bu salgınlardan ders alıp kurallara harfi harfine riayet etmek lazım." dedi.

Prof. Dr. Özden, AA muhabirine, salgın hastalıkların çok hızlı yayıldığını söyledi.

Kovid-19'un ülkede görülmesiyle her şehirde pandemi kurullarının oluşturulduğunu ve önlemler alındığını ifade eden Özden, "Domuz gribinde de pandemi yaşadık ama Kovid-19 gibi çok yoğun ve vurucu pandemi olmamıştı. Gerçekten etkileyici bir salgın oldu. Büyük acılara yol açtı ve çok ölümlere neden oldu. Virüs solunum yoluyla bulaşıyor, bu yüzden hastalığın takibi çok kritik ve sağlık çalışanları açısından da çok önemli." dedi.

Özden, salgınla mücadelede gevşemelerin ortaya çıktığını belirterek, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, Kovid-19 ile savaşta kendilerine en büyük desteği vereceğini vurguladı.

"Bu salgından ders alıp kurallara uymalıyız"

Toplumda "bana bir şey olmaz" algısının bulunduğunu ve bu algının insanlara yapılan en büyük saygısızlık olduğunu aktaran Özden, şöyle konuştu:

"Virüsü aldığınız zaman, başka birine, yaşlı veya kronik hastalığı olanlara bulaştırdığınızda o insanın ölümüne neden oluyorsunuz. Duyarlı davranmazsak, bu süreçte sevdiklerimizi kaybetmeye devam edeceğiz. Salgınlar belki sonra yine olacak, bu salgınlardan ders alıp kurallara harfi harfine riayet etmek lazım."

"Virüsten kaçış yok"

Kovid-19'un aşıyla kontrol altına alınabileceğini anlatan Özden, şunları kaydetti:

"Virüsten kaçış yok. Eğer etkin aşı veya tedavi bulunmazsa Kovid-19 birkaç pik daha yapacak. Bu yıl da yapabilir, sonraki yıl da ama aşı çıkarsa kontrol altına alabiliriz. Bunlarda insan hareketleri önemli, eğer önlem alınmaz, özelikle herkes kapalı ortamda yakın temas kurmaya devam ederse, nüfusu da 400 binin üzerindeki bölgelerde virüsü ortadan kaldırmak mümkün olmaz."

Salgının aşıyla engellenebileceğini vurgulayan Özden, "Önlem alsak bile herkes bu önlemlere uymayacak veya maskeyle yıllarca yaşayamayacak. Okullar açıldı ve özellikle çocuklar dışarıda maske takmıyor, çocuklarda bunu denetlemek de çok zor. Çocuk eve gidecek ve ailesine bulaştıracak. Maskeyi mutlaka takmamız gerekiyor ve kapalı ortamlardan uzak durmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanından duyarlı davranmazsak, sevdiklerimizi kaybetmeye devam edeceğiz uyarısı

Atatürk Üniversitesi, Enfeksiyon Bölümü, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanından 'duyarlı davranmazsak, sevdiklerimizi kaybetmeye devam edeceğiz' uyarısı - Son Dakika

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