Üye Girişi
Eko-kaygının panik ataklara varan sonuçları olabilir - Son Dakika

Eko-kaygının panik ataklara varan sonuçları olabilir

18.11.2021 09:51
Eko-kaygının panik ataklara varan sonuçları olabilir

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz eko-kaygı, uzmanlara göre, aslında evimiz olan gezegenimizi korumak için bir miktar gerekli bir tepki.

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz eko-kaygı, uzmanlara göre, aslında evimiz olan gezegenimizi korumak için bir miktar gerekli bir tepki. Uzmanlar bununla birlikte eko-kaygının aşırı olmasının, panik nöbetlere varan kaygı atakları, öfke nöbetleri hatta saldırganlık tepkilerine dahi yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Eko-kaygının gezegenin yok olması tehdidine karşı verilen doğal bir tepki olduğunu söyleyen Prof. Dr. Okan Taycan, "Eko-kaygı dünyamız için bir şeyler yapmamız gerektiğinin sinyalidir, çoğu durumda tıbben müdahale edilerek düzeltilecek bir sapma ya da bozukluk değildir. Elbette bazı insanlarda aşırı olabilir. Ama burada çözüm bireysel reçetelerden ziyade toplumsal tavır almada saklıdır" dedi.

"BİZE BİR KARŞILIK VERMEYECEĞİNİ ZANNETTİK"

Gezegene çok hoyrat davranıldığını ve ekolojik problemlerin göz ardı edildiğini aktaran Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Okan Taycan, "Dünyayı, kaynaklarımızı ne kadar tüketsek de bitmeyeceğine, çevremizi ne kadar kirletsek de doğanın kendini yenileyeceğine inandık" diyen Taycan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani ne yaparsak yapalım, gezegenimizin bir şekilde bunu halledeceğini ve bize bir karşılık vermeyeceğini zannettik. Ama gerçekler katıdır ve eninde sonunda insanın sorumsuzca doğayı tahrip etmesiyle iklim değişikliği denen çevresel felaket kapımızı çaldı ve tüm gerçekliği ile yüzümüze çarpılmış oldu. Kimileri içinde bulunduğumuz bu süreci 'küresel yok oluş' olarak adlandırmaktadırlar ki eğer gidişatı değiştirmeyi başaramazsak varacağımız noktanın orası olacağı açık."

ÇİFTÇİLER ARASINDA İNTİHAR ORANLARI ARTTI

Doğanın, sel felaketlerinden orman yangınlarına, hava kirliliği nedeniyle oluşan kardiyovasküler hastalıklardan salgın hastalıklara kadar pek çok şekilde tepki verdiğini, sağlığı ve yaşamı tehdit ettiğini ifade eden Prof. Dr. Taycan, şunları kaydetti:

"Sosyal yapımızı ve fiziksel sağlığımızı tahrip eden iklim değişikliğinin ruh sağlığımız üzerinde de bazı etkileri olması kaçınılmazdır. İklim değişikliği, doğrudan müsebbibi olduğu çevresel felaketlerden sonra travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, çeşitli anksiyete bozuklukları gibi akut dönem etkilerinin yanında, uzun dönemde stres birikimiyle çaresizlik ve kaybolmuşluk hislerine, saldırganlık, intihar oranlarının yükselmesine, ümitsizlik gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde kuraklık nedeniyle yeterince ürün alamayan ve ekonomik zorluklar yaşayan çiftçiler arasında intihar oranları artmaktadır. Örneğin Hindistan'da son 30 yılda 60 bin çiftçinin kuraklık nedeniyle intihar ettiği bildirilmiştir."

FİZİKSEL OLARAK DA HASTA EDİYOR

Kuraklık, deniz seviyesinin yükselmesi ve aşırı sıcaklar gibi nedenlerle insanların yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığını anımsatan Prof. Dr. Okan Taycan, "Zorunlu göç başlı başına bir travma olmakla birlikte insanın doğup büyüdüğü ve derin bağlarla bağlı olduğu mekanı terk etmesi, kesif bir kaybolmuşluk duygusuna, amaç ve anlamın kaybolmasına yol açmaktadır. Tüm bunların yanında kirlenen hava, su ve tükenen kaynaklarımız fiziksel olarak da hastalanmamıza; örneğin uyku sorunları, unutkanlık, bağışıklık sisteminin baskılanması, yeme alışkanlığımızın değişmesi ve mide-barsak sorunlarının artmasına neden olmaktadır" diye konuştu.

NE ZAMAN PATOLOJİK OLUR?

"Eko" kelimesinin Yunanca "ev" anlamına geldiğini ifade eden Taycan, "Dolayısıyla eko-kaygı evimiz olan gezegenimizin insan eliyle yok edilme tehdidi karşında gösterdiğimiz aslında doğal bir tepkidir" dedi.

Özü itibariyle kaygının yaşamımızı devam ettirebilmemizi, olası tehditler karşısında tedbir almamızı ve harekete geçmemizi sağladığını anımsatan Taycan, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede bir miktar eko-kaygının çok da geç kalmadan gezegenimizi kurtarabilmemiz için gerekli ve de sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ne zaman ki çevre ile ilgili kaygımız beklenenden daha şiddetli olur veya gereğinden daha uzun sürüp işlevselliğimizi ve kişiler arası iletişimimizi bozacak şekilde kontrol dışına çıkarsa, o zaman patolojik bir eko-kaygıdan ya da eko-kaygı ile ilişkili bir bozukluktan bahsedebiliriz. Eko-kaygının aşırı olması bazı insanlarda çevreyle ilgili haberler ve dünyanın gidişatı hakkında aşırı üzülme, huzursuzluk, bazı durumlarda panik nöbetlere varan kaygı atakları, öfke nöbetleri hatta saldırganlık tepkilerine, bir kısım insanlarda ise tam tersine ekolojik meselelerden kaçınma, çaresizlik, umutsuzluk ve hatta uç durumlarda inkar etmeye kadar varabilen tepkilere yol açabilir. Burada başta eko-kaygı olmak üzere iklim değişikliğinin ruhsal etkilerinin tıbbileştirilmemesinin de özellikle vurgulanması gerekir. Tüm bunları yaparken insan merkezciliğin tuzağına düşmemiz gerektiğini de özellikle eklemek isterim. Sadece ama sadece bir parçası olduğumuz ve birlikte yaşadığımız tüm canlı-cansız varlıkları kuşatan bir kavrayış olmaksızın çözümün mümkün olmadığını bilmeliyiz. Dünyamız hasta iken biz sağlıklı olamayız."


Eko-kaygının panik ataklara varan sonuçları olabilir
Eko-kaygının panik ataklara varan sonuçları olabilir
Eko-kaygının panik ataklara varan sonuçları olabilir

Yeditepe Üniversitesi, İntihar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eko-kaygının panik ataklara varan sonuçları olabilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek 10:46 İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti 10:42 İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar 10:36 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? 10:27 Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Yargı dizisinde yeni yüz 09:56 Yargı dizisinde yeni yüz Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum 09:33 Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum
Dolar, 10,96 seviyesi ile tarihi bir rekor kırdı 08:49 Dolar, 10,96 seviyesi ile tarihi bir rekor kırdı 07:23 "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir

Son Dakika Haberleri
10:46 İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek
10:44 TSK: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü
10:42 Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil
10:35 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar
10:29 Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı
10:28 Döviz alımında düzenleme: Artık kimlik zorunluluğu yok
10:26 Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?
10:25 Aziz dizisi: Ve Atatürk sahneye çıkıyor
10:19 Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması
10:15 Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı
Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var Kanada yüzyılın felaketini yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, kayıp vatandaşlar var         
10:54
TSK: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü TSK: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü         
10:44
Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil         
10:42
Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı         
10:29
Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı         
10:16
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı         
08:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı         
23:43
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 11:03:16. #1.13#
SON DAKİKA: Eko-kaygının panik ataklara varan sonuçları olabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement