Uzmanından emlak piyasasına ilişkin önemli açıklamalar - Son Dakika

Emlak sektöründe yaşanan güncel gelişmeleri sektörün temsilcilerinden Atalay Demirbaş değerlendirdi. Demirbaş, "Sosyal yaşam alanımızın daraldığı bu günlerde, küçük evlerin içinde sıkışıp kalmak istemiyoruz. Bu nedenle şehir merkezinden uzak bölgeler talep görmeye başladı. Hal böyle olunca fiyatlar yükseldi. Bu seyrin özellikle salgın dönemi boyunca devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında satışlar yüzde 124,1 artışla 95 bin 863'e ulaştı. Söz konusu rakam, geçen yıl Nisan Ayında salgın kısıtlamalarının etkisiyle gerilemiş, "yeni normal" dönemle kısıtlamanın gevşetilmesi ve faiz indirimleriyle yeniden yükselişe geçerek aylık ortalamada 100 bin adetleri aştığı belirtiliyor. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi. Piyasadaki güncel gelişmeleri ise sektörün temsilcilerinden Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş yorumladı.

"Faiz indirimine yönelik atılacak adımlarla bu süreç daha da hızlanabilir"

Yüksek faiz oranına rağmen satışta hareketliliğin sürdüğünü, yastık altında bekleyen dolar ve altın birikimlerinin konut alımına gittiği değerlendirmesinde bulunan Demirbaş, "Aşılamanın ilerlemesiyle konut satışlarındaki artışın önümüzdeki aylarda hız kazanacağını söyleyebiliriz, bekleyen talebin satışa dönmesi için faiz indirimine yönelik atılacak adımlarla bu süreç daha da hızlanabilir" ifadelerini kullandı.

Pandemiyle birlikte ilk olarak geçtiğimiz haziran ayında bahçeli ve balkonlu evlerde fiyat artışı görüldüğünü belirten Demirbaş, eylül ayında ise biriken diğer kiralama taleplerinin devreye girmesiyle, İstanbul'da kiralık konutların metrekare fiyatının son bir yılda ortalama yüzde 20 oranında arttığına dikkat çekti. Demirbaş, pandemi süreci nedeniyle tüketici alışkanlıklarının değiştiğinin altını çizdi. Gayrimenkulü yatırım aracı olarak kullanan alıcılar için; bu süreç devam ettiği sürece İstanbul'un özellikle merkezi yerlerinde, sahile ya da doğaya yürüme mesafesinde olan semtlerinde fiyatların artmaya devam edeceğini öngördükleri bilgisini paylaştı.

"Şehir merkezinden uzak bölgeler talep görmeye başladı"

Pandemi koşulları nedeniyle toplumun rahat yaşamı özlediğini kaydeden Demirbaş, "Hepimiz maskelerden kurtulmak istiyor, sosyal yaşam alanımızın daraldığı bu günlerde, küçük evlerin içinde sıkışıp kalmak istemiyoruz. Bu nedenle şehir merkezinden uzak bölgeler talep görmeye başladı. Hal böyle olunca fiyatlar yükseldi. Bu seyrin özellikle salgın dönemi boyunca devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL