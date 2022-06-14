Uzmanından endişelendiren uyarı: "Van'da 4-5 büyüklükteki depremler olmaya devam edecek" - Son Dakika
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Uzmanından endişelendiren uyarı: "Van'da 4-5 büyüklükteki depremler olmaya devam edecek"

14.06.2022 09:47
Uzmanından endişelendiren uyarı: "Van'da 4-5 büyüklükteki depremler olmaya devam edecek"

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, bölgede küçük ve orta ölçekli deprem fırtınaların olmaya devam edeceğini belirterek, "Fakat biz yakın vadede Doğu Anadolu bölgesinde yıkıcı 6 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem beklemiyoruz" dedi.

Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, bölgede küçük ve orta ölçekli deprem fırtınaların olmaya devam edeceğini belirterek, "Fakat biz yakın vadede Doğu Anadolu bölgesinde yıkıcı 6 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem beklemiyoruz" dedi.

Merkez üssü Van'ın merkez Tuşba ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, geçtiğimiz Pazar saat 21.35 sıralarında vatandaşı sokağa döktü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Bağdaşan Mahallesi olarak açıkladığı deprem bölgesindeki evlerde küçük çaplı hasarlar meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından ise çok sayıda artçılar olmaya devam etti.

"YOĞUN BİR DEPREM AKTİVİTESİ GÖRÜYORUZ"

Bölgede meydana gelen depremlerle ilgili çalışma yürüten Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, deprem sonrası bölgede hareketliliğin devam ettiğini belirtti. Bölgenin Doğu Anadolu'nun en hareketli bölgesi olduğunu ifade eden Toker, bu bölgenin eski bir göl tabanı olması nedeniyle küçük ve orta büyüklükteki depremlerde sarsıntının fazlaca hissedildiğini aktardı. Doç. Dr. Toker, "Çarpanak Yarımadası ve Mollakasım bölgesinde büyüklüğü 3.5 ila 4 arasında değişen küçük ölçekli deprem fırtınaları var. Erçek Gölü'nün batı kıyılarında yine yoğun bir deprem aktivitesi görüyoruz. Erçek Gölü'nün kuzeyine doğru Erciş açıklarında ve Yeşilsu mevkiinde büyüklüğü 5'e kadar yükselen depremler görmeye başladık. Burası Doğu Anadolu deprem bölgesinin en yoğun olduğu yerdir. Özelikle düşük ölçekli deprem fırtınalarıyla deprem kümelenmeleri oluşturuyor. Fakat iki gün önce meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, yer kabuğunun çok sığ derinliklerinde meydana geldi. Bu büyüklükteki deprem çok sığ derinlikte meydana geldiği için ve bulunduğumuz yerlerin de eski göl tabanı olması nedeniyle daha fazla sallanmamıza yol açtı" diye konuştu.

"TETİKLENMİŞ ALT KABUK SÜREKLİ OLARAK ÜST KABUĞU KIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Erçek Gölü ile Van Gölü'nün kuzey bölgesinde bulunan yer kabuğu parçasının en altında (alt kabuk) tetiklenmiş bir bölgenin olduğuna dikkat çeken Toker, "Bu tetiklenmiş bölge, belli büyüklükteki (5 ve civarı) depremlerin tetiklenmesini sağlıyor. Dolayısıyla Van Gölü'nün kuzeyi ile Erçek Gölü'nün arasında kalan bölgede önümüzdeki süreçte 5 büyüklüğündeki depremler tekrar olmaya devam edecektir. Çünkü bu bölgenin en altı tetiklenmiş bir kabuktur. Bu tetiklenmiş kabuk da sürekli üst kabuğu kırmaya çalışıyor. Bunun nedeni ise Van Gölü Havzası'nın kuzeybatıya doğru dönme hareketidir (rotasyon)" şeklinde konuştu.

"DOĞU ANADOLU'NUN SİSMİK OLARAK EN HAREKETLİ BÖLGESİNDE YAŞIYORUZ"

Bölgede küçük deprem fırtınalarının olmaya devam edeceği tahmininde bulunan Toker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat biz yakın vadede Doğu Anadolu bölgesinde yıkıcı bir deprem olan 6 ve daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Ancak 5 ve 4 civarındaki orta büyüklükteki depremler, aynı şekilde olmaya devam edecektir. Çünkü Doğu Anadolu'nun sismik olarak en hareketli bölgesinde yaşıyoruz. Bu bölge ise eski bir göl tabanıdır. Bu ikisi bir araya geldiğinde sarsıntılar ve korkular oluşacaktır."

(Yılmaz Sönmez - İHA)

Uzmanından endişelendiren uyarı: Van'da 4-5 büyüklükteki depremler olmaya devam edecek
Uzmanından endişelendiren uyarı: Van'da 4-5 büyüklükteki depremler olmaya devam edecek
Uzmanından endişelendiren uyarı: Van'da 4-5 büyüklükteki depremler olmaya devam edecek
Uzmanından endişelendiren uyarı: Van'da 4-5 büyüklükteki depremler olmaya devam edecek
Uzmanından endişelendiren uyarı: Van'da 4-5 büyüklükteki depremler olmaya devam edecek

YORUMLAR
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Van'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerde çatlaklar oluştu Van'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerde çatlaklar oluştu Van'da 5.0 büyüklüğündeki depremde Erciş'te de bazı evlerde çatlaklar oluştu Van'da 5.0 büyüklüğündeki depremde Erciş'te de bazı evlerde çatlaklar oluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Uzmanından endişelendiren uyarı: 'Van'da 4-5 büyüklükteki depremler olmaya devam edecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzmanından endişelendiren uyarı: "Van'da 4-5 büyüklükteki depremler olmaya devam edecek" - Son Dakika
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