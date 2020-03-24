Uzmanından evcil hayvan sahiplerine "Kovid-19" önerileri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzmanından evcil hayvan sahiplerine 'Kovid-19' önerileri - Son Dakika

Uzmanından evcil hayvan sahiplerine "Kovid-19" önerileri

6 saat önce

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için uygulanan hijyen kurallarının evcil hayvanlar için de geçerli olduğunu bildirdi.

Uzmanından evcil hayvan sahiplerine

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için uygulanan hijyen kurallarının evcil hayvanlar için de geçerli olduğunu bildirdi.

Çalıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün insan hastalığı yönüyle bilim insanlarınca yoğun bir şekilde araştırıldığını, elde edilen güncel bilgilerin çeşitli platformlarda paylaşıldığını belirterek, merak edilen diğer bir konunun evcil hayvanların da etkilenip etkilenmediği olduğunu aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün evcil hayvanların koronavirüsün bulaşmasında bir rolü olmadığını açıkladığını ifade eden Çalıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Evcil hayvan sahibi hasta olsa, hayvanının üzerine aksırsa dahi hayvanın hiçbir şekilde hastalanması söz konusu değildir. Bugünkü bilgiler ışığında böyle bir durum yok. Tabi virüslerin tamamı için geçerli bir kural var, bunlar dışarıda çoğalmazlar. Yani suya, masaya, köpeğe de bulaşsa bunların dışarıda çoğalması söz konusu değildir. Köpeğin tüyü, derisi zaten enfektif değil, çoğalmazlar."

"Hayvanlarımızı kalabalık yerlere götürmemeliyiz"

Çalıcıoğlu, dünyayı teyakkuza geçiren koronavirüsten korunmak için insanların kendisi için uyguladığı hijyen kurallarını evcil hayvanları için de uygulaması gerektiğine işaret etti.

Koronavirüsün evcil hayvanı hasta etmemesinin ya da evcil hayvanın vücudunda üreyememesinin onun bu hastalığı bir kapı kolu gibi mekanik olarak iletmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Çalıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir hasta aksırarak, öksürerek evcil köpeğine hastalığı bulaştırabilir. Bundan hayvan hastalanmaz ancak daha sonra o köpek hastalığı diğer insanlara taşıyabilir. Nasıl ki masaya, kapının koluna, asansöre dokunan kişi hastalığı alıyor ise köpeğe dokunan da alabilir. Bunun haricinde kedinin, köpeğin, kuşun hastalığın nakliyle ilgili rolü yoktur, bu açık ve nettir."

Bu açıdan evcil hayvanlarda da hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çalıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kritik süreçte hayvanına dokunmadan önce ve dokunduktan sonra eller sabunla iyice yıkanmalı. Hayvanlarımızı kalabalık yerlere götürmememiz gerekir, sadece mekanik bir taşıma söz konusu. Gerekirse onların ayaklarını eve getirdiğimizde dezenfektan mendillerle temizlemeliyiz. Köpeklere maske takılması önerdiğimiz bir yöntem değil çünkü köpek maskeyi kabul etmeyecektir. Maske köpeği strese sokar, agresifleştirebilir, etkili bir yöntem de değil."

"Tedbirlerimizi en üst düzeyde tutmalıyız"

Prof. Dr. Çalıcıoğlu, bazı hastalıkların ise ya sadece insana ya da sadece hayvana özgü olduğunu vurguladı.

"Koronavirüs hastalığı insanların hastalığıdır, köpeklere, kedilere veya kuşlara zarar vermez." diyen Çalıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Akut mikrobiyal bir hastalık geçiren hayvan sahipleri, genel olarak bir kere hayvanlarıyla aralarına bir sınır koymalıdır. En doğru yapılması gereken, iyileşinceye kadar hayvanın güvenli bir yere taşınmasıdır. Eğer bunu yapamıyorsanız hayvanınızın size sokulmasına, yalamasına, sizin de onu okşamanıza ara vermenizi tavsiye ediyoruz."

Dünya Sağlık Örgütü, Fırat Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:12 Kaynak: AA

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