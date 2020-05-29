Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: "Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha... - Son Dakika

Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: "Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha...

Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: "Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha zararlı" "Çocukları güneş gözlüğüne alıştırmamız gerekiyor" Yaz aylarının gelmesiyle güneş gözlüklerine rağbet arttı.

Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: "Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha zararlı"

"Çocukları güneş gözlüğüne alıştırmamız gerekiyor"

İSTANBUL - Yaz aylarının gelmesiyle güneş gözlüklerine rağbet arttı. Uzmanlar, güneş gözlüklerini resmi optisyenlerden alınması ve işportalarda satılan gözlüklerin gözlere yarardan çok zarar verdiğini açıkladı.

Yaz aylarının gelmesiyle güneş gözlüğü kullanımı arttı. Güneş ışınlarının yoğun olduğu yaz ayları, güneş gözlüğünü kullanılmaması ile birlikte gözlere zararı arttırıyor. Uzmanlar, çocukların da güneş gözlüğü kullanmaya alıştırması gerektiğini ve gözlüklerin resmi optisyenlerden almamız gerektiğinin üzerinde duruyor. Güneş gözlüklerinin özelikle polarize, ultraviyole, gözlüklerin camlarının da büyüklüğü ve renklerinin kahverengi ve füme rengi yönünde olması gerektiği söyleyen uzmanlar, gözleri bozuk olan hastaların da açık havaya çıktığı zaman kararan kontakt lens kullanabileceğini söylüyor.

"Güneş gözlüğü alırken öncelikle ultraviyole korumaya dikkat etmemiz lazım"

Ozon tabakasının incelmesi ile beraber güneşin zararlı ışınlarının dünyaya daha fazla gelmeye başladığını belirten Medipol Üniversitesi Vatan Klinikleri Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Göktuğ Demirci, "Güneş gözlüğü alırken öncelikle ultraviyole korumaya dikkat etmemiz lazım. Güneşten gelen üç çeşit ultraviyole var A, B ve C. Bunların arasında C en kanserojen olanı ama atmosferden geçerken kesiliyor ve dünyamıza sadece A ve B ulaşabiliyor. Ultraviyole A ve B'ye çok fazla maruz kaldığımızda gözdeki zararları kornea tabakasında yanmaya neden olabilir. Göz eti dediğimiz konjonktiva da büyüme olabilir. Katarakta neden olabilir ve sarı nokta hastalığı dediğimiz hastalığa neden olabilir. Güneş gözlüğünden bunu anlamamız için gözlüğün üzerinde Uv400 bir işaret olması lazım. Bu bizi ultraviyole A ve B'den koruyacaktır." dedi.

"Çocukları güneş gözlüğüne alıştırmamız gerekiyor"

Konuşmasına devam eden Doç Dr. Demirci, "Ultraviyoleni radyoaktif etkisinin yüzde 80'ini insanlar 18 yaşa kadar alabilir. Çünkü, gözün içerisindeki mercek saydam dolayısıyla 18 yaşına kadarda güneş gözlüğü kullanmamız gerekiyor. Çocuklarda da güneş gözlüğü kullanmamız lazım ve çocukları güneş gözlüğüne alıştırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"İşportadan gözlük alıp takmak hiç takmamaktan daha zararlı"

Polarize gözlüklerinde önemine değinen Doç. Dr. Göktuğ Demirci, "Polarizasyon gözümüze yansıyan ışınları engeller. Araba kullanırken yolda yansıyan ışınlar, kış ve su sporu yapanların özellikle polarize gözlük kullanmaları gerekiyor. Polarize gözlüğün dezavantajı ise cep telefonu ekranlarında hafif bulanık görmeye neden olabiliyor. Güneş gözlüğünün camının büyük olması lazım. Gözümüzü kaplaması lazım çünkü güneşten gelen direk gelen ışınların dışında yatay gelen ışınlar güneş gözlüğünün içinden yansıdığı zaman daha da zararlı olabiliyor. Dolayısıyla ne kadar yüzümüzü kapatırsa güneş gözlüğü bu etkiden kurtulmuş oluruz. Koyu renk güneş gözlüklerinin daha çok ultraviyoleni önlendiği söyleniyor ama aslında öyle değil. Ultraviyoleni koruması olmayan bir koyu cam tam tersine ışığı da azalttığı için güneş ışığının zararlı tabakaları retinaya kadar gidebilir. Dolayısıyla cam seçiminde de dikkat etmemiz lazım. Güneş gözlüklerinde daha çok kahverengi ve füme renk camları öneriyoruz. Güneş gözlüğünü resmi optisyen mağazalarından almamız ve alırken de gözlüğün üzerinde CE işaretinin olmasına dikkat etmemiz lazım. İşportadan gözlük almamak lazım ve alınan gözlüğü takmak yerine takmamak daha faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.

"Güneş gözlüğü takmak yerine güneşe çıktığı zaman güneşte kararan kontakt lens kullanılabilir"

Numaralı gözlük kullananlarında numaralı güneş gözlüğü yaptırabileceğini ifade eden Doç Dr. Demirci, "Numaralı gözlük yerine yeni çıkan kontak lenslerde bir opsiyon olarak kullanılabilir. Hastalarımız kontakt lensin üzerine güneş gözlüğü takmak yerine güneşe çıktığı zaman güneşte kararan kontakt lens kullanılabilir." şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha...

Araba, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: 'Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor         
15:46
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı         
15:44
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı         
15:31
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı         
15:28
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti         
15:22
Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap         
15:13
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı         
15:04
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü         
14:55
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
14:27
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü         
14:19
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım         
14:00
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi         
13:46
10 haftalık 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu         
13:44
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı         
13:42
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor         
13:41
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak         
13:33
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı         
13:21
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi         
13:14
Caner Erkin'in yaptığı Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı         
13:08
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı 74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı         
13:05
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü         
13:00
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı         
12:58
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor         
12:51
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor         
12:45
Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak Yunanlılar er meydanında kazanamadıkları Ayasofya'yı sosyal medyada sahiplendi: Tekrar bizim olacak         
12:42
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti         
12:39
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı         
12:37
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 16:40:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanından güneş gözlüğü uyarısı: "Kalitesiz güneş gözlüğü kullanmak hiç kullanmamaktan daha... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]