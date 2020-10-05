Uzmanından güneş lekeleri için tedavi önerileri - Son Dakika

Yoğun güneşe maruz kalınan yaz ayları ve uzun plaj günlerinin ardından yüzde ve ciltte lekeler ortaya çıkıyor. Özellikle yüzde güneşi dik olarak gören bölgelerde alın, burun, yanaklar, dudak üzeri gibi bölgelerin yanı sıra bazen de tüm yüzde yaygın açık kahve-koyu kahve arası lekeler meydana gelebiliyor. Yaz sonrası birden fark edilen ve can sıkan güneş lekeleri için ne yapılmalı? Lekeler bir deri hastalığına yol açabilir mi, yüz ya da ciltten tamamen giderilebilir mi? Altınbaş Üniversitesi Öğr.Üy. Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, Melazma adı verilen bu lekelerin en önemli nedeninin güneş koruyucu kullanmama ya da yanlış kullanım sonucu güneş ışınlarının deride pigment üretimini artırması olduğunu söyledi. Kadınlarda doğum kontrol ilacı kullanmak, gebelik ve doğum yapmış olmak gibi faktörlerin de önemli olduğunu belirten Dermatolog Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, güneş lekelerinin tedavisi ve cilt bakımına yönelik bilgiler paylaştı.

LEKELERİN TEDAVİSİ MÜMKÜN

Leke tedavisinde dikkat edilecek noktaların başında doğru güneş koruyucu kullanmanın geldiğini söyleyen Dr. Küçükoğlu Cesur, Bununla beraber tedavi amaçlı olarak kullanılan kremlerin içeriği değişmekle berber hidrokinon, retinoik asit, azeleik asit, kojik asit, glikolik asit ve c vitamini içeren ürünler kullanılabilir. Özellikle gece kullanılması tavsiye edilen bu ürünler hekim kontrolünde belirlenen süre boyunca kullanılır. Krem tedavilerine ilave olarak karbon peeling uygulamaları, mezoterapi, kimyasal peeling, prp ve bazı maskeler de tedavi amaçlı kullanılabilir. Leke tedavilerinin kış aylarında yapılması önerilir açıklamasında bulundu.

CİLDİNİZİ KIŞA HAZIRLAYIN

Güneş lekesi tedavisi ve cildin kışa hazırlığı için yaşadığımız sonbahar günlerinin uygun zaman olduğunu belirten Dermatolog Dr. Küçükoğlu Cesur, cilt tedavisi ve bakımıyla, kış aylarında görülen deri kuruluğu ve kaşıntılı kızarıkla seyreden egzamaların da önüne geçileceğini kaydetti. Sağlıklı cilt için alınması gereken önlemlerin başında düzenli aralıklarla nemlendirici kullanmanın geldiğini vurgulayan Dr. Küçükoğlu Cesur, Cilt sağlığı için banyo yaparken deriyi kurutmayacak ürünler tercih edilmeli. Sabun ve duş jeli banyoda kullanıldığında deride kuruma yapabilir bunların yerine duş kremi, duş yağı ya da vücut şampuanları tercih edilmelidir. Banyodan sonra tüm vücuda nemlendirici uygulanmalıdır dedi. Egzamaların en sık görüldüğü yer olan ellerin de kış aylarında soğuktan korunarak kışın eldiven giyilmesi ve ellerin ılık suyla yıkanmasını öneren Dermatolog Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, kışın deri bakımında en önemli faktörün düzenli aralıklarla nemlendirici kullanmak olduğunu vurguladı.