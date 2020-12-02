Uzmanından, "İnsanlar Kovid-19 aşılarını güvenli bir şekilde olsunlar" önerisi - Son Dakika

Uzmanından, "İnsanlar Kovid-19 aşılarını güvenli bir şekilde olsunlar" önerisi

02.12.2020 11:33
Uzmanından,

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Komitesi Başkanı Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, aşıların belli süreçlerden geçerek geliştirildiğini belirterek, "İnsanlar Kovid-19 aşılarını güvenli bir şekilde olsunlar.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Komitesi Başkanı Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, aşıların belli süreçlerden geçerek geliştirildiğini belirterek, "İnsanlar Kovid-19 aşılarını güvenli bir şekilde olsunlar." dedi.

Doç. Dr. Yuluğkural, TÜ Bilimsel Araştırma Topluluğu'nca online düzenlenen "Viral Salgınlar Arasında Kovid-19'un Yeri" konulu seminere konuşmacı olarak katıldı.

Yuluğkural, insanlık tarihi boyunca kitlesel salgınların yaşandığını ve ilerleyen süreçlerde de yaşanabileceğini söyledi.

Kovid-19'un endemik bir özellik yerine tüm dünyayı etkileyen bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Yuluğkural, hastalığın önlenmesi için birçok ülkede aşı çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

Yuluğkural, hastalıkların önlenmesi için geliştirilen aşıların kapsamlı araştırma ve deneysel aşamalardan geçtiğini, aşılar için oluşturulmaya çalışılan "güvensizlik ortamı"nın kimseye faydasının olmadığını vurguladı.

Aşılarla milyonlarca insanın hayatının kurtulduğuna dikkati çeken Yuluğkural, şunları kaydetti:

"Aşılar için yıllardır söylenen sıkıntılı sözler var. Sadece Kovid-19 aşısı için değil birçok aşı için aynı tarzda şeyler söylendi. Bir sürü çocuğun ölmesini engelleyen kızamık aşısı için bile çok sayıda şey söylenmiştir. Yapılan aşı çalışmaları sonrası toplanan veriler bize şunu göstermiştir ki bir hastalık var olduğunda ortaya çıkabilecek yan etkilerle, aşı olduktan sonra ortaya çıkabilecek yan etkiler çok farklı değil. Aşılara güvensizliği yaratmanın, aşılara karşı bir duruş sergilemenin hiçbir anlamı yok."

Yuluğkural, aşı çalışmalarında yöntemin belli olduğuna işaret ederek, "Kovid-19 için inaktif aşı olacak ya da birtakım moleküler düzeyde değiştirilerek ortaya çıkartılmış aşılar olacak. Onları vücudumuza uyguladığımızda zaten hastalığa karşı bir antikor gelişimi söz konusu olacak. Şu ana kadar bildirilen yan etkileri halsizlik ve kırgınlık gibi hastalık tablosunun da ortaya çıkarabileceği yan etkiler. Güvensizlik oluşturmak yerine doğru bilgiye ulaşmaya çalışmak ve şu an uygulanan politikaları takip etmek doğru olacaktır." diye konuştu.

İnsanların aşılara güvenmesi gerektiğini belirten Yuluğkural, "Aşı bu ay içinde risk altında olan sağlık çalışanlarından yapılmaya başlanacak ve bu hastalık için risk tablosunda olan kronik hastalar aşılanacaktır. İnsanlar Kovid-19 aşılarını güvenli bir şekilde olsunlar. Zaman içinde farklı aşılar da gelecektir ve bu aşılar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi, Enfeksiyon Bölümü, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanından, 'İnsanlar Kovid-19 aşılarını güvenli bir şekilde olsunlar' önerisi - Son Dakika


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