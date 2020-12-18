Uzmanından, "İnsanlarımız güven içinde aşı olsunlar" açıklaması - Son Dakika

Uzmanından, "İnsanlarımız güven içinde aşı olsunlar" açıklaması

18.12.2020 11:51
Uzmanından,

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, aşının yan etkileri üzerinden spekülasyon yaratılmaya çalışıldığını belirterek, "Aşılar bilim ışığında geliştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, aşının yan etkileri üzerinden spekülasyon yaratılmaya çalışıldığını belirterek, "Aşılar bilim ışığında geliştirildi. Çin aşısının yan etkileri açısından daha güvenilir olduğu ortaya çıktı, banko bir aşı. İnsanlarımız güven içinde aşı olsunlar." dedi.

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Usta, AA muhabirine, toplumda en önemli sorunlardan birinin geliştirilen aşının yan etkilerine üzerine oluşan hassasiyet olduğunu söyledi.

BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Kovid-19 aşısını geliştirdiğini hatırlatan Usta, Pfizer aşısı yaptıracak alerjik kişilerin dikkatli olması, hastane koşullarında aşıyı yaptırması gerektiğini dile getirdi.

Bu aşının 42 bin kişiye uygulandığını aktaran Usta, aşılara karşı ön yargı oluşturmamak gerektiğini ifade etti.

"İnsanlık adına önemli bir buluş"

Aşının önemli bir buluş olduğuna dikkati çeken Usta, şöyle konuştu:

"Aşılarla ilgili bir problem görülmüyor, insanlık adına önemli bir buluş. Sakın bunu sabote etmeye, yan etkisi üzerinden argüman çıkarmaya çalışmasınlar. Çok ciddi bir salgın yaşıyoruz, dünyada insanlar açlığa doğru gidiyor. Bir an önce çözüm bulmak zorundasınız. Bazı sektörler olasılıkla aşının yan etkileri üzerinden spekülasyon yapmak isteyeceklerdir. Kendi çıkarları için topluma bunu sakın yapmasınlar. Aşılar bilim ışığında geliştirildi. Çin aşısının yan etkileri açısından daha güvenilir olduğu ortaya çıktı, banko bir aşı. İnsanlarımız güven içinde aşı olsunlar. Yani çok iyi bildiğimiz, yıllardır aşının üretildiği bir teknolojiyle üretilmiş."

Milyarlarca insanın buna benzer aşıları kullandığına değinen Usta, "Bu işleyen bir teknoloji, bu aşı bizim açımızdan daha güvenli ve bilinen sisteme daha yatkın. Hele bunun üzerinden spekülasyona girmek çok daha yanlış. "ifadesini kullandı.

Usta, aşı vurulduktan sonra olayın bitmediğini, yan etkilerinin her zaman takip edileceğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi, Spekülasyon, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanından, 'İnsanlarımız güven içinde aşı olsunlar' açıklaması - Son Dakika


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