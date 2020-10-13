Uzmanından iş hayatına dair: Biz Sizi Ararız - Son Dakika

Uzmanından iş hayatına dair: Biz Sizi Ararız

13.10.2020 14:41
Uzmanından iş hayatına dair: Biz Sizi Ararız, System.String[]

Türkiye, Çin, Mısır, Hindistan ve İngiltere gibi dünyanın dört yanında insan kaynakları uzmanlığı yapan Mungan, deneyimlerini "Biz Sizi Ararız" kitabı ile okuyucuyla paylaşıyor.

Türkiye, Çin, Mısır, Hindistan ve İngiltere gibi dünyanın dört yanında insan kaynakları uzmanlığı yapan Mungan, deneyimlerini "Biz Sizi Ararız" kitabı ile okuyucuyla paylaşıyor.

Mungan kitabını şöyle anlatıyor: "Bu bir işe alım hikayesidir. Evet hikayesi. Zira her görüşmenin arkasında bir hayat vardır, çocuklar vardır, şehir vardır, dostlar vardır… Ama en önemlisi kulağı telefonda, gözü e-mail'lerde bir bekleyen vardır heyecanla. Çünkü "Biz Sizi Ararız" denmiştir ve o beklemektedir! Hem de neler pahasına…"

Yönetici, iş görüşmesi yapan, iş görüşmesine giden, çalışan herkesin kendisinden bir parça bulacağı bir hikaye.

Uzmanından iş hayatına dair: Biz Sizi Ararız

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Hindistan, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Uzmanından iş hayatına dair: Biz Sizi Ararız - Son Dakika Magazin

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