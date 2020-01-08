Uzmanından kalıcı makyaj dersi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzmanından kalıcı makyaj dersi - Son Dakika

Uzmanından kalıcı makyaj dersi

6 saat önce

Kalıcı makyaj alanında Türkiye'nin en önemli uzmanları arasında gösterilen Emrah Elibol, Bursalı güzellik uzmanları ile bir araya geliyor.

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Kalıcı makyaj alanında Türkiye'nin en önemli uzmanları arasında gösterilen Emrah Elibol, Bursalı güzellik uzmanları ile bir araya geliyor.


Sosyal medyada 100 bine yakın takipçisi bulunan kalıcı makyaj uzmanı Emrah Elibol, Bursa'da meslektaşları ile bir araya gelecek. Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği'nin (BESDER) organize edeceği programda Bursalı güzellik uzmanlarına 'Kalıcı Makyaj' konusunda bilgilendirme ve eğitim sunumları yapacak, Emrah Elibol, uygulamaları canlı mankenler eşliğinde anlatacak. Elibol, 28 Ocak günü Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenecek atölyede yaklaşık 10 farklı uygulamayı teknikleriyle birlikte aktaracak.


Program hakkında bilgi veren BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, 28 Ocak'ta gerçekleştirilecek eğitimde kendisini geliştirmek isteyen güzellik uzmanlarını ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını aktardı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:06 Kaynak: İHA
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