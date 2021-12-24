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Uzmanından kalp krizinin 12 belirtisi - Son Dakika

Uzmanından kalp krizinin 12 belirtisi

24.12.2021 10:19
Uzmanından kalp krizinin 12 belirtisi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp krizi ile ilgili bilgi vererek, "Göğüste sıkışma ve ağrı, bulantı, hazımsızlık, mide yanması ve ağrısı, kola yayılan ağrı, baş dönmesi, çabuk yorulma ve bitkinlik, horlama, terleme, bacaklarınız ayak...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp krizi ile ilgili bilgi vererek, "Göğüste sıkışma ve ağrı, bulantı, hazımsızlık, mide yanması ve ağrısı, kola yayılan ağrı, baş dönmesi, çabuk yorulma ve bitkinlik, horlama, terleme, bacaklarınız ayak ve bileklerin şişmesi, bitmeyen öksürük veya düzensiz kalp atışınız varsa vakit kaybetmeden hekime müracaat edin." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Boztosun, kalp krizinin belirtilerine dikkati çekerek önemli uyarılarda bulundu. Tüm kalp sorunlarının net uyarı işaretleri ile gelmeyeceğinin altını çizen Boztosun, "Filmlerde gördüğünüz gibi her zaman ani başlayan bir göğüs ağrısı ve ardından yere düşme ile olmaz. Bazı kalp semptomları göğsünüzde ağrıya bile neden olmaz ve neler olup bittiğini anlamak kolay değildir. Ama belirtiler varsa önleminizi alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Boztosun, kalp krizi ile sonuçlanabilecek 12 belirtiyi sıralayarak, "Göğüste sıkışma ve ağrı, bulantı, hazımsızlık, mide yanması ve ağrısı, kola yayılan ağrı, baş dönmesi, çabuk yorulma ve bitkinlik, horlama, terleme, bacaklarınız ayak ve bileklerin şişmesi, bitmeyen öksürük veya düzensiz kalp atışınız varsa vakit kaybetmeden hekime müracaat edin." uyarısında bulundu.

Göğüste sıkışma ve ağrının kalp damar tıkanıklığının en yaygın belirtisi olduğunu vurgulayan Boztosun, şunları aktardı:

"Damar tıkanıklığınız varsa veya kalp krizi geçiriyorsanız göğsünüzde ağrı, sıkışma veya baskı hissedebilirsiniz. Bazıları bu durumu üzerlerine fil oturmuş gibi olduğunu söylerken, bazıları ise bunun bir çimdikleme veya yanma gibi anlatır. Sadece bu ağrı çok kısa süreli bir ağrıysa veya dokunduğunuzda veya ittiğinizde daha fazla acıtan bir noktaysa, muhtemelen kalbinizle ilgili bir sorun değil. Yine de bir doktor tarafından kontrole gitmekte fayda var. Ayrıca, göğüs ağrısı olmadan kalp problemleriniz olabileceğini hatta kalp krizi geçirebileceğinizi unutmayın. Bu durum özellikle kadınlar arasında yaygındır."

"Göğüsten çeneye vuran ağrı kalp krizi belirtisi olabilir"

Tek başına, boğaz veya çene ağrısının kalple ilgili bir soruna işaret etmediğini ifade eden Boztosun, "Daha büyük olasılıkla, bir kas sorunu, soğuk algınlığı veya sinüs probleminden kaynaklanır. Ancak göğsünüzün ortasında boğazınıza veya çenenize yayılan ağrı veya baskı varsa, bu kalp krizi belirtisi olabilir." açıklamasında bulundu.

Boztosun, açıklanamayan halsizliklerin kalp sorunlarının belirtilerinden olabileceğini işaret ederek, "Merdiven çıkmak veya arabadan yiyecek taşımak gibi geçmişte yapmakta sorun yaşamadığınız bir şeyi yaptıktan sonra aniden kendinizi yorgun veya bitkin hissederseniz doktorunuza görünün. Bazen günlerce süren aşırı yorgunluk veya açıklanamayan halsizlik, özellikle kadınlar için kalp hastalığının bir belirtisi olabilir." bilgisini verdi.

Birkaç saniyeden daha uzun süre kalbin sık sık atması halinde doktora başvurulması gerektiğini vurgulayan Boztosun, "Gergin ya da heyecanlı olduğunuzda kalbinizin hızlı atması, arada bir atması veya ritmi eklemesi normaldir. Çoğu durumda, düzensiz kalp atışlarına çok fazla kafein veya yetersiz uyku gibi düzeltilebilecek bir şey neden olur. Ancak bazen bu rahatsızlık, tedavi gerektiren atriyal fibrilasyon adı verilen bir duruma işaret edebilir. Bu yüzden doktorunuzdan kontrol etmesini isteyin." değerlendirmesinde bulundu.

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Üniversite, Kalp Krizi, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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