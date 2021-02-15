Uzmanından kanser hastaları için "Kovid aşısı" bilgilendirmesi

Medicana International Ankara Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek, "Türkiye'de kullanılan Kovid aşısı, klasik inaktive virüs aşısı olması dolayısıyla kanser hastalarına güvenle uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamayla, kanser hastaları ve yakınları Kovid-19 aşısına ilişkin bilgilendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İbrahim Tek, kanser hastalarının önemli bir risk grubunu oluşturduğu salgın döneminde aşılanma sürecine gelindiğini hatırlattı.

Bugünlerde kanser hastalarının ve yakınlarının en sık sorularının, "Aşı olmalı mı?", "İşe yarayacak mı?", "Kısa-uzun vadeli yan etkileri neler olacak?" olduğunu aktaran Tek, Türkiye'de kullanılan Kovid aşısının klasik inaktive virüs aşısı olması dolayısıyla kanser hastalarına güvenle uygulanabileceğinin altını çizdi.

Tek, özellikle aktif kemoterapi alan hastalarda etkinliğin düşük olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu aşılardan herhangi birinin yapılmasının, kanser hastalarında da Kovid enfeksiyonu riskini azaltacağı düşünülerek Sağlık Bakanlığının onayladığı Kovid aşılarından biri yaptırılabilir. Pandemi döneminde hastaya kemoterapiyi bekletmeden başlamak gerekiyorsa, ya da hasta kemoterapi alıyorsa, kemoterapi başlamadan hemen önce veya kemoterapi kürleri arasında Kovid-19 aşıları yapılabilir.

Bu süreçte aşılanması planlanan hastalar için ideal zaman, kanser tedavisinin maksimum kan tablosu üzerine olan etkisinin geçtiği, en uzak olduğu günler. Hastaya kemoterapi alırken aşı uygulandığında, aşıdan beklenen yararın düşük olacağı ihtimali göz ardı edilmemeli. Monoklonal antikor veya tirozin kinaz inhibitörü gibi hedefe yönelik ilaç tedavileri alan hastalara Kovid-19 aşısı yapılabilir. Kovid-19 aşısının sistemik yan etkileri için en riskli dönem, aşının yapılmasını takiben ilk 2-3 gün olduğu için immünoterapi tedavilerinin bu günlerde yapılmaması uygun olacağı kanısı mevcut."

"Kök hücre nakli yapılan hastalarda, nakil sonrası hastanın kan tablosunun düzeldiği anda aşı yapılabilir"

Aşılamanın etkilerine ilişkin de bilgi veren Tek, 10 günden fazla 20 mg/gün ve üzerinde dozda steroid veya anti-B hücre antikoru tedavisi alan hastalarda immün baskılanma ihtimali daha yüksek olduğu için aşı cevabının çok sınırlı olabileceğini, ancak pandemi koşulları dikkate alınarak bu hastalarda da aşılama önerildiğini bildirdi.

Tek, "Kök hücre nakli yapılan hastalarda, nakil sonrası hastanın kan tablosunun düzeldiği anda aşı yapılabilir ancak aşıdan beklenen yararın düşük olacağı akılda tutulmalı." değerlendirmesinde bulundu.