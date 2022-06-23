Uzmanından Karasu sahilinde "rip akıntısı" uyarısı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Sandalcı, Kara su sahilindeki rip akıntılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Sandalcı, yaptığı yazılı açıklamada, kıyıya dik oluşan rip akıntılarının kıyıda denize giren kişileri saniyeler içinde yüzlerce metre açığa taşıyabildiğini belirtti.

Taşınan kumla kişinin kuma saplanabileceğini ve sonucun da ölümcül olabileceğine işaret eden Sandalcı, "Maalesef her yıl çok sayıda insan bu nedenlerle vefat etmektedir. Ne kadar iyi yüzücü olsanız da ne kadar sığ yerde denize girseniz de maalesef rip akıntılardan kurtulma ihtimaliniz çok düşüktür. Rüzgarlı ve dalgalı zamanlarda kumsal ve sığ yerlerde bile denize girilmemeli." açıklamasında bulundu.

Sandalcı, insanların denize girdiği plaj gibi yerlerde dalgakıranlar başta olmak üzere kıyı yapıları ile dalganın etkileri azaltılması ve sakin su seviyesi oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Halkın bilinçlendirilmesi için yerel yönetimlere de iş düştüğünü aktaran Sandalcı, "Gözlem istasyonları vasıtasıyla rip akıntıların oluşma ihtimaline karşı vatandaş uyarılmalıdır ve denize girişler yasaklanmalıdır. Sahile dalgalı durumlarda denize girmenin sakıncalı olduğunu belirten tabelalar konulmalı ve yerel yönetimler ve medya ile rip akıntıların tehlikeleri halka anlatılmalıdır." ifadelerini kullandı.