Uzmanından kış aylarında beslenme önerisi

Uzmanından kış aylarında beslenme önerisiDENİZLİ - Kış mevsiminde vücut ve metabolizmanın kendini koruma altına alarak daha yavaş çalışmaya başladığını belirten Diyetisyen Tuğba Sözer, sağlığın korunması ve bağışıklık sisteminin desteklenmesini sağlamak için yeterli ve dengeli beslenmeye kış aylarında daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Tuğba Sözer, öncelikle güne sağlam bir kahvaltı ile başlanılması gerektiğini vurgulayarak böylece hem soğuk havalarda vücut direncinin korunacağını hem de metabolizma hızının yavaşlamasının engelleneceğini söyledi. Sözer: "Kahvaltımızda da her öğünümüzde olduğu gibi besin çeşitliliği sağlamamız ve porsiyon kontrolünü kaybetmememiz fazla kalori almamak adına çok önemlidir. Kış aylarında vücut ağırlığı kontrolünün sağlamasında; basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi tam tahıl ürünlerinin tüketilmesine özen gösterilmesi, enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlılarının tercih edilmesi, hareketsizlik nedeniyle artan sindirim problemlerinin önlenmesinde posa içeriği yüksek kuru baklagillerin tüketilmesi ve düzenli fiziksel aktivite yapılması önemlidir" dedi."Kış sebze ve meyvelerini tüketin, grip ve nezleden korunun"Kış aylarının en belirgin hastalıklarından olan grip ve nezleye karşı da yeterli vitamin alımının önemli olduğunu, kış sebze ve meyvelerinin bu açıdan tam destek sağladığını dile getiren Sözer, özellikle A ve C vitamininden zengin turunçgiller, havuç, brokoli, kabak, brüksel lahanası, yeşil biber, karnabahar, maydonoz, roka, tere gibi sebze ve meyvelerin düzenli olarak tüketilmesinin bağışıklığı kuvvetlendirerek vücut direncini arttırdığını belirtti."Doğru yöntemler kullanılmalı"Bu besinleri hazırlarken ve pişirirken doğru yöntemleri kullanarak vitamin, mineral kaybına uğratmadan tüketmeye gayret edilmesini gerektiğin aktaran, "Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek adına içilen meyve sularının hazırlanma şekli ve süresi vitamin içeri açısından önemlidir. C vitamini ısı, ışık gibi etmenlerden kolayca etkilenen bir vitamindir. Bu nedenle eğer meyvelerin suları sıkılacaksa içilmeden hemen önce hazırlanılması tercih edilmelidir. Yine anti-oksidan kapasitesi oldukça yüksek olan nar, önemli miktarda potasyum, lif, A ve C vitamini ile niasin içerir. İçerdiği besin öğeleri ile z nar hem kalp sağlığımız ve kolesterol üzerine etkilidir, hem de kansere karşı oldukça etkili bir koruyucudur. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiği için gribe karşı koruyucu olarak tüketilir. Kış mevsiminde beslenme alışkanlığında meydana gelen değişikliklerden biri de daha yağlı yiyeceklerin tüketilmesidir. Yazın olduğu gibi kış mevsiminde de kızartma ve kavurmadan kaçınılmalı, yağ tüketimine dikkat edilmelidir" diye konuştu.