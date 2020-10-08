Uzmanından kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri - Son Dakika

Uzmanından kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri

08.10.2020 11:05
Uzmanından kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, kış hastalıkları ve yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, kış hastalıkları ve yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Yorulmaz, AA muhabirine, hem bilim adamları hem de devlet yetkililerinin uyarılarına rağmen bazı kişilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymada özensiz davrandığını söyledi.

Bazı vatandaşların maskeyi gerekli olduğu için değil ceza almamak için üzerinde bulundurduğunu, ağzını ve burnunu ya da sadece burnunu açıkta bırakacak biçimde taktığını anlatan Yorulmaz, "Tüm uyarılara rağmen düğünlerde, nişanlarda maskesiz halay çekenleri, kuralları hiçe sayarak asker uğurlamaları, taziye ziyaretlerini görüyoruz." dedi.

Yorulmaz, izolasyon kurallarına uymayanların toplum sağlığı için büyük risk oluşturduğuna işaret etti.

Havaların giderek soğumaya başlayacağını belirten Yorulmaz, "Bununla birlikte soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıkların da görülmeye başlayacağı günler çok uzak değil. Bu hastalıkların hepsi hava yolu ile bulaşan ve aynı Kovid-19 gibi solunum sistemini tutan hastalıklar." diye konuştu.

Kış mevsiminde sık görülen enfeksiyon hastalıklarının yaygınlaşmaya başlamasıyla iki sorunun ortaya çıkabileceğini vurgulayan Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi grip, nezle, soğuk algınlığı gibi solunum sistemi hastalıklarının, benzer belirtiler göstermesi nedeniyle Kovid-19 ile karıştırılabilmesi. Bu durumda diğer solunum sistemi enfeksiyonları ile Kovid-19'u ayırt edebilmek için bugün mevcut PCR testinden katbekat fazla test yapılması ihtiyacı doğabilecek. İkincisi, solunum sistemini tutan bulaşıcı hastalıkların akciğerleri de enfekte etmesi ile Kovid-19 için çok daha hassas hale gelmesi ve Kovid-19'un bu hastalarda çok daha ağır seyretmesi ihtimali."

Kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunmanın mümkün olduğunu aktaran Yorulmaz, "Kış hastalıkları ve Kovid-19'dan aynı anda korunmak mümkün. Maske kullanımı, fiziksel mesafe, kalabalık ortamlardan kaçınma, öksürür aksırırken ortama mikrop yayılmasını engelleyecek biçimde öksürme, aksırma ve hijyen gibi önlemler alınabilir." ifadesini kullandı.

"Sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz"

Yorulmaz, salgın sürecinin hastalanmadan atlatılabileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kalabalık ortamlara girmekten kaçınmak, ev dışında ve eve misafir geldiğinde mutlaka ağzı ve burnu birlikte kapatan maske kullanmak, insanlarla aramızda en az 1,5 metre mesafe bırakmak, kucaklaşmaktan, öpüşmekten, tokalaşmaktan kaçınmak, mümkün olduğunca evde vakit geçirmek, misafirliğe gitmekten kaçınmak, dışarıdan eve gelindiğinde mutlaka en azından el ve yüzümüzü sabun ve su ile yıkamak önemli tedbirlerdendir.

Evlerimizi, çalıştığımız ortamları hava kirliliğinin olmadığı saatlerde temiz havayla sık sık havalandırmalı, sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz. Eğer virüs bulaştırma tehlikesi olan biriyle temasımız olmuş ya da PCR testimiz pozitif çıkmış ve evde tedavi olmamıza karar verilmişse, virüsü başkasına bulaştırmayacak biçimde kendimizi 14 gün karantinaya almalıyız."

Tedbirler kapsamında düğün, nişan ve taziyelerin olduğu kalabalık gruplardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Yorulmaz, "Başsağlığı ya da kutlamaları telefonla yapmak, riskli grupta isek mutlaka grip ve zatürre aşılarını yaptırmak, bu savaştan toplum olarak en kısa zamanda zaferle çıkmamıza yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Tıp Fakültesi Hastanesi, Trakya Üniversitesi, toplum, Grip, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanından kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri - Son Dakika

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