Uzmanından kışa girmeden önce faturaları düşürecek uyarılar - Son Dakika

Uzmanından kışa girmeden önce faturaları düşürecek uyarılar

26.10.2020 11:53
Uzmanından kışa girmeden önce faturaları düşürecek uyarılar, System.String[]

Kış aylarının gelmesi ile beraber, apartmanlarda ve dairelerde ısıtma ile ilgili yapılacak bakımlar konusunda bilgiler veren Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, "Hem sağlık hem de ekonomik verim açısından kışlık ısıtma bakımları önem arz etmekte" dedi.

Kış aylarının gelmesi ile beraber, apartmanlarda ve dairelerde ısıtma ile ilgili yapılacak bakımlar konusunda bilgiler veren Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, "Hem sağlık hem de ekonomik verim açısından kışlık ısıtma bakımları önem arz etmekte" dedi.

Kazan dairelerinin kontrollerinin senede en az bir kere kanunen yapılma zorunluluğu olduğunu söyleyen Aksoy, "Malumunuz Kayseri kış ayları sert geçen çetin geçen memleketlerden birisi. Kazan dairelerimizin bakımlarının yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir. Özelikle doğalgaz yakan cihazlar kazan daireleri kaskatı sistemleri buralardaki başlıca yapılması gerekenler bacalarının temizliği, kazanlarının bakımları, gaz kaçakları ve kazan dairesinden bulunan cihazların kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Normalde kanun gereği yılda bir defa kazan dairelerinin gerekli kuruluşlar tarafından kontrol edilmesi yasal bir mecburiyettir. Bunların denetimlerinin de yapılması gerekiyor, inşallah kısa bir süre içerisinde çözülür ve bundan sonraki süreçlerde önümüzdeki kışlara girmeden önce kazan dairelerimizin tamamen basınçlı kaplarla birlikte kontrolleri yapılmış olarak gireriz. Biz bu bakımları yaptırdığımız zaman öncelikle can sağlığımız sonrasında da bulunduğumuz mekan da fiziki ortamların rahatlığı bizim için huzur kaynağı olacaktır. Tabi ki gaz kaçağının yapılması var ise sonrasında brülörlerin ayarlarının yapılması, kazanların temizlenmesi, bizlere sağlık yönünden artı olarak dönecektir" dedi.

Gaz kaçaklarının çok ciddi neticeleri olduğunu ve baca bakımlarının da bu açıdan çok önem arz ettiğini söyleyen Aksoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Allah korusun bunlar karşılaştığımız çok ciddi neticeler var. Özellikle kaçak konusunda gaz kaçağı konusunda ciddi patlamalar meydana gelebiliyor. Türkiye'de yaşanmış örnekleri var. Çok şükür Kayserimizde böyle bir durumla bir sorunla karşı karşıya kalmadık ama inşallah da olmaz. Öncelikle bunların kontrol edilmesi gerekiyor, sonrasında az önce dediğimiz gibi baca kontrollerinin temizliğinin yapılması brülörlerin ayarlarının yapılması, kazan dairelerinin bakımlarının yapılması ekonomik açıdan da çok ciddi verimler elde etmesini sağlayacaktır. Malumunuz doğalgazı dışardan alıyoruz, bağımlıyız bu konuda ne kadar az tüketirsek bağımlılığımız bizim için o kadar az olacaktır. Bunları düşünerek bakımları en kısa zamanda kışa girmeden yaptırmaları gerekmektedir. Kayserimizde soba kullanımı minimum derecelere indi ama şuanda hala devam etmektedir. Burada yapılması gereken de öncelikle yine baca temizliği çok önemli. Baca temizliğini yaptıktan sonra soba yakmadan yani kömür yakmadan önce uygun şekilde yapılması gerekmektedir. En önemlisi de rüzgarların ters esmesi sonucunda meydana gelebilecek zehirlenmelerin önüne geçmek amacın da akşam yatarken sobaları yanık olarak bırakmamaları gerekmektedir." - KAYSERİ

Uzmanından kışa girmeden önce faturaları düşürecek uyarılar

Makine Mühendisleri Odası, Doğalgaz, Kayseri, Soba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanından kışa girmeden önce faturaları düşürecek uyarılar - Son Dakika

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