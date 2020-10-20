Uzmanından kışa sağlıklı girmek adına tavsiyeler - Son Dakika

Uzmanından kışa sağlıklı girmek adına tavsiyeler

20.10.2020 15:31
Uzmanından kışa sağlıklı girmek adına tavsiyeler, System.String[]

YEŞİL ÇAY BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYORBeslenme ve Diyetetik Uzmanı Havva Kılınç hem bağışıklığı yüksek tutan hem de kilo alınmasını önleyecek beslenme önerilerinde bulunarak yeşil çaya dikkat çekti ve şunları söyledi: "Sıvı tüketimi arttırılmalı.

YEŞİL ÇAY BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYOR

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Havva Kılınç hem bağışıklığı yüksek tutan hem de kilo alınmasını önleyecek beslenme önerilerinde bulunarak yeşil çaya dikkat çekti ve şunları söyledi: "Sıvı tüketimi arttırılmalı. Vücuttaki tüm metabolik tepkimelerin gerçekleşmesi için suya ihtiyaç vardır. Kadınlarda ortalama 2 litre erkeklerde ortalama 3 litre su tüketimine özen gösterilmelidir. Bağışıklığın arttırılmasına yardımcı olacak aynı zamanda antioksidan özelliğe sahip yeşil çay, beyaz çay, kuş burnu gibi bitki çaylarına yer verilmelidir. Hareket arttırılmalı. Vücuttaki kas kütlesini korumak amaçlı Haftada 3-4 kez 45 dakika egzersiz yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki kemik ve kasların en önemli besini egzersizdir. Birçok kronik hastalığın tedavisinde egzersizin önemli derecede olumlu etkisi vardır.

Sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. Kış sebzelerinin hem bağışıklık hem de yağ yakımı üzerindeki etkileri çok daha fazladır. Karnabahar, brokoli, pırasa, ıspanak, lahana gibi sebzeleri tüketmeye özen göstermeli, aynı zamanda mevsim meyveleri olan elma, mandalina, portakal, nar, armut gibi meyveleri günlük beslenme programınıza dahil etmelisiniz. Gün içerisinde birçok vitamin ve mineralden zengin aynı zamanda lif içeriği ile uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak 5 porsiyon (2 porsiyon meyve, 3 porsiyon sebze) meyve ve sebzelere yer vermek önemlidir. Süt ve süt ürünleri tüketilmelidir. Kalsiyumdan zengin olması ile bizi osteoporoza karşı koruyan hem kemik sağlığı hem diş sağlığı açısından çok önemli olan süt, peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünlerine günde 2-3 porsiyon olacak şekilde yer vermelisiniz."

GÜNEŞTEN YETERLİ MİKTARDA FAYDALANILMALI

"Güçlü bağışıklık ve aynı zamanda kilo kontrolü ve duygu durumu üzerindeki etkileri kanıtlanmış olan D vitamininin en önemli kaynağı güneştir" diyen Kılınç şunları söyledi: "Her gün saat 10.00-15.00 aralığında yüz ve kollar açık olacak şekilde güneş almak günlük alınması gereken D vitamini almış olmanızı sağlayacaktır. Mutlaka kış ayına girmeden önce bir uzman aracılığıyla D vitamini seviyeline baktırılmalı, eksiklik durumunda takviye kullanılmalıdır. Haftada 2 kez Balık tüketilmelidir. En iyi omega-3 kaynağı olan Balığı hem bağışıklık hem zihinsel performans açısından haftada 2 kez yer vermek gerekir. Aynı zamanda ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişleri de sağlıklı yağ içeriği nedeni ile günde 1 avuç tüketmek gerekir. Kefir beslenmeye dahil edilmelidir.

Hem bağışıklığı destekleyen hem de sağlıklı bir bağırsak florası için olmazsa olmaz probiyotik bakteriler sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olarak, kilo verimine de destek sağlayacaktır. Besinlerden ise en iyi probiyotik kaynağı kefirdir. Kurubaklagiller haftada 2 kez tüketilmedilir. Kurubaklagiller (kurufasulye, nohut, mercimek, barbunya) Lif içerikleri ile hem daha uzun süre tok kalmanıza, hem daha dengeli kan seviyerlerine hem de bağırsak çalışmasına yardımcı olurlar. Kış aylarında özellikle haftada 2 öğün tüketmek önemlidir."

Uzmanından kışa sağlıklı girmek adına tavsiyeler

Avcılar, Bitki, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık Uzmanından kışa sağlıklı girmek adına tavsiyeler - Son Dakika

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