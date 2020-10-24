Uzmanından korona virüs ile ilgili cilt belirtileri uyarısı - Son Dakika

Uzmanından korona virüs ile ilgili cilt belirtileri uyarısı

24.10.2020 11:13

Uzmanından korona virüs ile ilgili cilt belirtileri uyarısı Uzm. Dr. Şermin Ülgün: "Korona virüs bazı hastalarda çıkmadan önce kaşıntı ve döküntü şikayeti oluyor" Özel Melikgazi Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr.

Uzmanından korona virüs ile ilgili cilt belirtileri uyarısı

Uzm. Dr. Şermin Ülgün:

"Korona virüs bazı hastalarda çıkmadan önce kaşıntı ve döküntü şikayeti oluyor"

KAYSERİ - Özel Melikgazi Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Şermin Ülgün, "Korona virüs bazı hastalarda çıkmadan önce kaşıntı ve döküntü şikayeti oluyor" dedi.

Uzm. Dr. Şermin Ülgün korona virüse yakalanan hastaların vücudunda belirli döküntülerin, kaşıntıların ve yaraların çıkabileceğini söyleyerek, "Covid sistemi öncelikle solunum yolu enfeksiyonu olarak başlıyor. Daha sonra bütün sistemleri etkileyen bir hastalık, mikro damarlarda tıkanmalara yol açıyor. Tabi bu her sistemi etkiliyor, akciğerlerden tutun, beyin ve zaman zaman cildi de etkiliyor çünkü bu damarlardan cildimizde de mevcut. Bu hastalığın zamanla ciltteki etkilerini, yaşadıkça ortaya çıkıyor. En önemli etkisi ciltten kaşıntılı dökülmelere yol açıyor. Bunlar bizim ürtiker dediğimiz hastalıktan tutunda vaskülit dediğimiz diğer deri bulgularına kadar yol açabiliyor. Mikrotrombüs dediğimiz özellikle damarlara giden, özellikle parmaklara giden, kan damarlarından tıkanıklığa yol açarak orda nekroz dediğimiz küçük yaralara yol açabiliyor. Otoantikor dediğimiz, tüm sistemi etkileyen otoantikor nedeniyle de bazen saç dökülmelerine kadar etkileri ortaya çıkabiliyor. Bazı hastalarda ise kullanılan ilaçların yan etkileri olarak da döküntülere yol açabiliyor. Cildimizde dediğim gibi diğer sistemler de ortaya çıkan bilgilerle birlikte bu bulgulara da rastlamaktayız" dedi.

Cilt rahatsızlıkları şikayeti olanların daha sonradan yapılan testlerinde virüs belirtileri gösterebildiğini belirten Uzm. Dr. Şermin Ülgün, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bazı hastalar da bu hastalık çıkmadan önce ilk bulgu olarak da kaşıntı ve döküntü şikayeti, vücudundan kabarıklık, kızarıklık şeklinde de bize başvuran hastalarımız olmuştur. Bunlardan daha sonra yapılan tetkikler sonucunda da hastaların covid hastası olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında bir de dolaylı olarak cildimize yaptığı durumlar olabiliyor. Covid dolayısıyla ellerimizi çok sık yıkamamız gerekiyor, dezenfektan çok kullanıyoruz. Buda cildimizde aşırı kuruluğa yol açıyor. Aşırı kurulukta, eğer zamanla cildimizi nemlendirmezsek, bu sefer egzamalara yol açabiliyor. Egzamalar da kaşıntıya buda bir kısır döngüye yol açıyor. Bunlarda covidin dolaylı yoldan, korunmak amacıyla ortaya çıkan hasarlarıdır. Çok sık cildimizi sabunladığımız dezenfekte ettiğimiz için mümkün oldukça cildimizi nemli tutmamız gerekiyor."

Uzmanından korona virüs ile ilgili cilt belirtileri uyarısı
Uzmanından korona virüs ile ilgili cilt belirtileri uyarısı
Uzmanından korona virüs ile ilgili cilt belirtileri uyarısı
Uzmanından korona virüs ile ilgili cilt belirtileri uyarısı

Koronavirüs, Melikgazi, Buddha, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından korona virüs ile ilgili cilt belirtileri uyarısı - Son Dakika

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