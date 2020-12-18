Uzmanından Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlar

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Mercan, Kovid-19 ile ilgili herkesin doğru bilgiye ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Kulaktan dolma bilgilerle kafanızı karıştırmayın. Korona hakkındaki en doğru bilgiyi hekiminize danışarak alabilirsiniz." uyarısında bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Mercan, Kovid-19 ile birlikte çoğu kişinin ilk kez duyduğu PCR testi, antikor, ilaç isimleri ve içeriklerle haber bombardımanına tutulduğunu kaydederek, pandemide sağlığı korumanın yolunun adeta bir salgın gibi ilerleyen bilgi kirliliğine maruz kalmamaktan geçtiğini anlattı.

Kovid-19, antikor, PCR ve adı ilk kez duyulan ilaçları günlük hayatın bir parçası haline getirdiğini ve herkesin doğru bilgiye ulaşmaya çalıştığını anlatan Mercan, kulaktan dolma bilgilerle kafaların karıştırılmaması gerektiğini, en doğru bilginin hekimden alınabileceğini aktardı.

Mercan, testin pozitif çıkmasının kişinin aktif hasta ve bulaştırıcı olduğunu göstermediğini kaydederek, "PCR testi ortalama 17 gün pozitif olabilir. Bu durum atılan virüs parçacık atılımına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir hatta literatürde 83 güne kadar pozitif çıkan vaka bildirilmiştir." bilgisini verdi.

En yoğun bulaştırma dördüncü gün sonrası

Betül Mercan, Kovid-19'lu biriyle temas eden hastaların hemen test yaptırmamalarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Temas sonrasında eğer hiçbir şikayet de yoksa hemen test yaptırılmamalı. Çünkü ilk günlerde test negatif çıkabiliyor, ancak temas sonrası dördüncü günden itibaren yapılması daha doğru sonuç verir. Temas sonrası eğer enfekte olmuşsanız semptomlar başladıktan 1-2 gün önce ve 6-7 gün sonrasına kadar bulaştırıcılık riskiniz var. En yoğun bulaştırma ise belirtiler başladıktan sonraki dördüncü ve beşinci günlerde olacaktır."

Mercan, PCR testi negatif çıktığı halde şikayetlerin devam edebileceğini kaydederek, testlerin doğruluğunun yüzde 60'larda olduğunu, yine de Kovid-19 olunabileceğini, bu durumda hastanın değerlendirilip gerekirse ek tetkiklerin istenmesi gerektiğini anlattı.

"Akciğer tomografisini hekim istemeli"

Mercan, hekimin uygun bulması üzerine akciğer tomografisi isteneceğini belirterek, "Hastanın şikayetleri doğrultusunda istenecek bir tetkiktir. Özellikle öksürük, balgam, sırt ağrısı ve nefes almakta zorlanma gibi yakınmalarınız varsa akciğer tomografisi Kovid-19 pnömonisini gösterebildiğinden ek tetkik olarak istenebilir." ifadelerini kullandı.

Pozitif hastaların ne zaman dışarı çıkabileceği konusuna değinen Mercan, "Geçirilmiş Kovid-19 hastalığı öyküsü olan ve yeterli süre izolasyonda kalan insanların dışarı çıkabilmeleri ve işlerine dönebilmeleri için PCR negatifliği şartı yoktur. Şu an bakanlığın yayınladığı çalışmada evde ve yatan hastalar için izolasyon süreleri netleştirilmiştir." bilgisini verdi.

Mercan, pozitif olup semptomsuz veya hafif semptomlu hastaların 10 günlük izolasyon sonrası teste bakılmaksızın iş başı yapabileceği anımsattı.

Bu kişilerin hayatına kaldığı yerden devam edebileceğini aktaran Mercan, orta/ağır semptomlu kişilerin ise 14 günlük, yoğun bakımda yatan hastaların ise 20 günlük izolasyon sonrası teste bakılmaksızın iş başı yapabileceğini bildirdi.