Uzmanından Kurban Bayramı'nda et ve tatlı tüketimi

Kurban Bayramı'nda et ve tatlı tüketiminin artması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Melek Atabey, "Tam buğday ekmeği, peynir ve zeytinden oluşan hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra öğle saatlerinde kurban bayramının geleneksel yemeği olan kavurma ile güne devam edebilirler" dedi.



Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlar kesilecek, kavurmalar pişirilecek, tatlılar yenecek ve bundan dolayı yeme alışkanlığında değişiklikler yaşanacak. Bu konuda uzmanlar, et ve tatlı tüketiminin arttığı Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara, etin tüketimi ve sindirimi konusunda uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı'nda hafif yiyecekler tüketmek ve bol su içmek çok önemli.



Kurban Bayramı'nın dini bir gereklilik olmasının yanında uzun bir süre kırmızı et tüketimi anlamına da geldiğini hatırlatan Diyetisyeni Melek Atabey, "Bu anlamda kronik hastalığı olan bireylerin öncelikle dikkat etmesi gerekiyor. Eğer bireylerde kalp rahatsızlığı, hipertansiyon veya şeker hastalığı varsa et tüketirken onların porsiyona daha da dikkat etmesi gerekiyor. Aynı gün kesilen etleri aynı gün tüketmeye genellikle kahvaltıyı atlayıp günün ilk öğününe kırmızı etle beraber başlıyoruz. Bu nedenle etlerin sindirimi zor hem de yüksek oranda yağ içerdiği için porsiyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine ilk önerdiğimiz şeylerden bir tanesi mutlaka bir kahvaltının atlanmaması gerektiği. Bayram sabahı telaşıyla genelde kahvaltıyı atlayıp kurban eti ile beraber ilk öğünümüzü alıyoruz. Ancak bu durum hem mide hem barsak ve sindirim problemlerine yol açabiliyor. Midede şişkinlik ağrı gibi problemler bireylerde görülebiliyor. Tam buğday ekmeği, peynir ve zeytinden oluşan hafif bir kahvaltı yaptıktan sonra öğle saatlerinde kurban bayramının geleneksel yemeği olan kavurma ile güne devam edebilirler. Özellikle sindirim anlamında et tüketimini öğle öneriyoruz, akşam veya sabah değil. Çünkü etlerin tüketimi 4 saat sürer bu da vücudumuzu yoracak anlamındadır. Öğle yemeğinde kavurmanın yanında ayran ve salata ile beraber tükettikten sonra hafif bir akşam yemeği öneriyoruz. Özellikle akşam et tüketimini önermiyoruz, belki bir çorba, salata zeytinyağlı yemekler gibi tüketim olabilir. Yine Kurban Bayramı'nda misafir ağırlamayı çok seviyoruz bu anlamda tatlı tüketimine oldukça dikkat etmeliyiz. Bu süre boyunca vücudumuza zaten et tüketerek sindirim konusunda bir ağırlık yüklüyoruz bir de ağır şerbetli tatlılardan uzak durmamız gerektiğini hatırlatırım. Eğer illa ikram etmek istiyorsak sütlü ve meyveli tatlılar, meyvenin kendisi veya yaz mevsiminde olduğumuz için dondurma tercih edebileceğimiz en doğru alternatifler arasında. Bir de gün içinde yürüyüş ve su eklenirse aslında Kurban Bayramı'nda hiçbir problem yaşamadan sağlıklı bir şekilde bayramı geçirebilirler" şeklinde konuştu.



"Eğer Kurban Bayramı'nda ev ziyaretleri yapılacaksa hafif yürüyüşlerle yapabilirlerse aslında üst üste yüklenmenin önüne geçebilirler"



Bayramda ev ziyaretlerinde genelde aynı menülerin defalarca üst üste tüketildiğini anımsatan Atabey, "Sürekli et ve tatlı tüketimi aynı öğün içerisinde bile üst üste olabiliyor. Ama bu sefer Kurban Bayramı'ndan sonra sağlık sorunları gözlemlenebiliyor bireylerde. Kan şekerlerinde oynamalar, kolesterol artımı görülebiliyor ya da hiçbir şey olmasa kilo artımını kontrol altına alamıyorlar. Aslında bu anlamda bizim misafirlerimizi düşünmemiz gerekiyor. Misafirlerimiz için daha hafif bir menü düşünebiliriz. Eğer tatlı ikram edeceksek sütlü tatlılar, hafif alternatifler belirleyebiliriz ya da biz reddemiyorsak belki porsiyonları biraz küçültebiliriz porsiyon kontrolü yapabiliriz. Eğer Kurban Bayramı'nda ev ziyaretleri yapılacaksa hafif yürüyüşlerle yapabilirlerse aslında üst üste yüklenmenin önüne geçebilirler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

