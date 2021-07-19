Uzmanından Kurban Bayramı'nda maden suyu tavsiyesi - Son Dakika

ANKARA'da Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Kasim Hacim, hazmı zor olan et ürünlerinin, ağır yemeklerle ve tatlılarla birleştiği Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek mide rahatsızlıklarından korunmak için sindirim kolaylığı sağlayan en etkili doğal içeceğin maden suyu olduğunu söyleyerek, "Günde en az iki şişe doğal maden suyu içilmesini öneriyorum. Et ile beraber tüketilebilecek en sağlıklı içeceklerin başında doğal maden suyu geliyor" dedi.

Dr. Ali Kasım Hacim, özellikle kurban etinin daha rahat sindirilmesi ve terleme ile birlikte kaybedilen minerallerin yerine konması için en sağlıklı içeceklerin başında doğal maden suyunun geldiğini belirterek, "Günde en az iki şişe doğal maden suyu içilmesini öneriyorum. Et ile beraber tüketilebilecek en sağlıklı içeceklerin başında doğal maden suyu geliyor. İçerdiği zengin mineralleri sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi yaratarak fazla yemek yeme isteğinin önüne geçiyor. Özellikle bikarbonat mineralinin tüketimi sindirim sistemini rahatlatan önemli bir mineraldir. Bu kurban bayramında et tüketiminin yanında havaların sıcak olması da vücudumuzda daha fazla mineral ihtiyacı doğuruyor. Özellikle terleme ile kaybedilen minerallerin zamanında yerine konması hayati derecede önemli bir konu. Kaybedilen bu minerallerin en sağlıklı ve kısa sürede tamamlanması için doğal maden suyu mucizevi bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. Litresinde en az bin miligram mineral ihtiva eden doğal maden suları, içme suyundan ve diğer içeceklerden bu özelliği ile ayrılıyor. Bikarbonat sindirim sisteminin rahatlatılmasında, magnezyum kalp ve damar sağlığının desteklenmesinde, kalsiyum ise kemik sağlığının güçlendirilmesinde, potasyum ise kas kramplarının önlenmesinde ve kalbin yeterince genişleyerek akciğerlerden gelen temiz kanın vücuda pompalanmasında önemli rol oynuyor" diye konuştu.

'BEYPAZARI DOĞAL MADEN SUYU LİTRESİNDE 3323 MG MİNERAL İHTİVA EDİYOR'

Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan da, maden suyunun Kurban Bayramı süresince tüketilmesi gereken başlıca içecek olduğunu belirterek, "Türk halkı olarak bayram kültürümüzde yemek ve ikramın önemli bir yeri var. Özellikle kurban bayramında gerek et tüketimi olsun gerekse de etin yanında tatlı, dolma gibi ikramlar olsun sindirim sistemimizi zorlayıcı besinleri yoğunlukla tüketiyoruz. İçerdiği mineraller sayesinde sindirim sistemini desteklediği uzmanlar tarafından da belirtilen doğal maden suyu özellikle bayramlarda güvenle tüketilebilir. Beypazarı Doğal Maden Suyu başta kalsiyum, magnezyum, potasyum, bikarbonat, sodyum ve silikat olmak üzere litresinde 3323,27 mg mineral barındırmaktadır" ifadelerini kullandı.

- Ankara