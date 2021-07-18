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Uzmanından 'kurban etini 24 saat sonra ve sebzeyle tüketin' önerisi - Son Dakika

Uzmanından 'kurban etini 24 saat sonra ve sebzeyle tüketin' önerisi

18.07.2021 10:38

?Aşırı kırmızı et tüketimi kalp krizi ve inmeye kadar götürür?

?Aşırı kırmızı et tüketimi kalp krizi ve inmeye kadar götürür?

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) ' Kurban Bayramı'na sayılı günler kala aşırıya kaçmadan sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat çeken İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, kırmızı etin yanında sebze ve meyve gibi lifli gıdaların tüketilmesini önerdi. Prof. Dr. Ulutin, 'Kırmızı et kalın bağırsak yani kolon kanseri riskini artırır. Kanser yapıcı maddeler pektin adını verdiğimiz liflere tutunarak bağırsaktan dışarı atılır. Böylece kanser riski azalmaktadır. Ayrıca sindirimi zor olduğu için etin bir gün dinlendirip sonra tüketilmesinde fayda var' dedi.

Kurban seçerken çok dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ulutin, 'Bilmediğiniz yerden kurbanlık almayın, sağlık açısından zararlıdır. Veteriner hekim kontrolünden geçmemiş etlerde tüberküloz, brusella ya da parazit varsa insanlara bulaşabilir. Bayramımız zehir olmasın, iyi seçim yapaya özen gösterin' diye konuştu.

BUZLUKTAN ÇIKARILIP TEKRAR DONDURULAN ET BESİN ZEHİRLENMESİ YAPABİLİR

Etlerin usule uygun olarak kesilmesini öneren Prof. Dr. Ulutin, 'Hayvanlar korktuğu veya acı çektiği zaman salgıladığı hormonlarla etlerde acılaşma ve lezzet kaybı olabiliyor. O nedenle kesim çok önelimdir. Kurban kesildikten sonra etleri porsiyonlara ayırın ve steril edin yani temiz poşette veya saklama kabında tutun. Porsiyonlamayı evde yaşayan aile sayısına göre yapamaya dikkat edin. Çünkü buzluktan çıkarılıp, fazla geleni eti yeniden dondurmak besin zehirlenmesine neden olur. Tedbirli olmakta fayda var' ifadelerini kullandı.

YAĞLI ETİN YANINDA SEBZE TÜKETİN

Kesilen kurban etinin ilk gün tüketilmesini sindirim açısından önermediğini aktaran Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, 'Bir gün sonra dinlenmiş etin yenmesini tavsiye ediyorum. İlla yiyecekseniz de aşırıya kaçmadan yanında sebze tüketmenizde fayda var. Etlerde kolesterol gibi kalp, damar sistemine zarar verecek yağlar vardır. Aşırı tüketilmesi neticesinde kalp hastası olanların hastalığı artar. Rahatsızlığını bilmeyen kişilerde ise ani kalp krizi ve inmeye kadar gider. Sindirim sisteminde bazı problemler yaşanabilir. Aşırı tüketim sonucunda karaciğerin zorlanması, safra kesesi ve pankreas gibi organlarda enzimlerin salınmasındaki bozuklukların tetiklenmesi sonucunda şişkinlik, karın ağrısı, mide spazmı adını verdiğimiz rahatsızlıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır' dedi.

AŞIRI YAĞLI ETLERDEN UZAK DURUN

Kırmızı et tüketimini kalın bağırsak yani kolon kanseri riskini artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Ulutin, 'Aşırı yağlı etlerin tüketilmemesi çok önemli ya da tüketilirse yanında meyve, sebze ve salata gibi lifli besinleri de yemenizi öneririm. Kanser yapıcı maddeler pektin adını verdiğimiz liflere tutunarak bağırsaktan dışarı atılır. Böylece kanser riski azalmaktadır' diye konuştu.

Prof. Dr. Ulutin, 'Sakatatlar trigiliserit dediğimiz çok zararlı yağ deposu olmasına rağmen demir ve B vitamini gibi birçok vitamin ve mineralin de kaynağıdır. Sağlığa uygun olarak temin edilmişlerse çocuklara yedirilmesinde sakınca yoktur' ifadelerini kullandı.

ŞERBETLİ YERİNE SÜTLÜ TATLIYI TERCİH EDİN

Bayramların olmazsa olmazı şerbetli tatlılardır. Haftalık tatlı tüketimini 1 porsiyonla sınırlandırmak özellikle şeker, tansiyon ve kalp, damar hastalığı riski olan kişiler için tavsiye edilir. Sütlü veya şeker eklemenden hazırlanan yapılan tatlıların tüketilmesini öneririm.

Uzmanından 'kurban etini 24 saat sonra ve sebzeyle tüketin' önerisi
Uzmanından 'kurban etini 24 saat sonra ve sebzeyle tüketin' önerisi
Uzmanından 'kurban etini 24 saat sonra ve sebzeyle tüketin' önerisi
Uzmanından 'kurban etini 24 saat sonra ve sebzeyle tüketin' önerisi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Kurban Bayramı, İstanbul, Kurban, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından 'kurban etini 24 saat sonra ve sebzeyle tüketin' önerisi - Son Dakika


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