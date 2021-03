Uzmanından 'mavi ışık' uyarısı: Uyku döngüsünü bozabilir - Son Dakika

Son zamanlarda popülerliği artan mavi ışığın insan sağlığı için tamamen zararlı anlamına gelmediğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, "Gündüz maruz kaldığımız mavi ışık insanların uyku-uyanıklık döngüsünün oluşmasına katkı sağlar. Gece teknolojik aletlerin yaydığı mavi ışık ise bu döngüyü bozabilir ve uyku problemlerine, gün içi yorgunluklara neden olabilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, Mavi ışığın aslında her yerde bulunduğuna dikkati çekerek, "Güneş ışığı, her ışığın dalga boyu ve enerjisine bağlı olarak farklı renk tonları içerir. Görünür ışıklardan en yüksek enerjiye ve en kısa dalga boyuna sahip olan ışık ise mavi ışıktır. Mavi ışık aslında her yerdedir. Açık havada; gün ışığı, kapalı ortamlarda ise LED aydınlatma, bilgisayar, akıllı telefonlar, tabletler neredeyse tüm teknolojik cihazlar mavi ışık yayar" şeklinde konuştu.

"UYKU DÖNGÜSÜ BOZULABİLİR"

Son zamanlarda popülerliği artan mavi ışığın insan sağlığı için tamamen zararlı anlamına gelmediğini belirten Dr. Hacıağaoğlu, "Gündüz maruz kaldığımız mavi ışık insanların uyku-uyanıklık döngüsünün oluşmasına katkı sağlar. Gece teknolojik aletlerin yaydığı mavi ışık ise bu döngüyü bozabilmekte ve uyku problemlerine, gün içi yorgunluklara neden olabilmektedir. Ayrıca insan gözü mavi ışığı filtrelemekte yeterli değildir ve maruz kaldığımız mavi ışığın tamamı gözün sinir tabakası olan retinaya ulaşmaktadır. Bu yüzden 'aşırı mavi ışık maruziyeti' uzun dönemde kalıcı retina hasarı oluşturabilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar mavi ışığın yalnızca göze etkili olmadığını; erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanserini arttırıcı etkilerinin bile olabildiğini göstermektedir" dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN MAVİ IŞIK FİLTRELERİ KULLANIN"

Dr. Hacıağaoğlu, mavi ışıktan korunabilmek için dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:

"Bunlardan ilki kullandığımız mavi ışık yayan cihazların ekranlarına, mavi ışık filtreli ekran koruyucular takmaktır. Yine bu cihazların ışık ayarlarından ekran parlaklık seviyeleri azaltılarak kullanılabilir. Gün içinde devamlı bilgisayar başında çalışmak zorunda olan kişiler, mavi ışık filtre kaplamalı gözlükler kullanabilir. Çocuklarda pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ve ev içinde geçirilen zamanın artışına bağlı olarak ekran bağımlığının arttığını görüyoruz. Uzun süre ekran başında yakın mesafeli vakit geçirmek, mavi ışığın yan etkilerinin yanında miyopiyi tetiklemektedir. Bundan korunabilmek adına hem çocuklara hem de bilgisayar başında tüm gün çalışmak zorunda olanlara; dijital göz yorgunluğundan korunabilmeleri için 20 dakikada bir en az 20 saniye mola vermelerini ve gözlerini ekrandan uzaklaştırarak yaklaşık 6 metre uzaklığa odaklanmalarını istiyoruz. Bunu pratik olarak mola verdiğimizde pencereden dışarı bakarak uygulayabiliriz."

"ÖNCESİNDE HEKİME BAŞVURULMALI"

Mavi ışık maruziyetinin her gün arttığına dikkat çeken Dr. Hacıağaoğlu, "Çağımızın getirdikleri nedeniyle teknolojiyle olan sıkı bağımız inkar edilemez düzeyde. Bu nedenle mavi ışık maruziyetimiz de her geçen gün artmakta. Kullandığımız her cihaza mavi ışık filtresi koymak çok pratik olmayacağı için mavi ışık filtreli gözlükler kullanmak mavi ışığın zararlarından bizi koruyacaktır. Ancak gününü bilgisayar ekranı başında geçirenler, yaşadıkları her göz problemini mavi ışığa bağlamamalı; başta göz kuruluğu, kırma kusurları gibi birçok göz hastalığının da bu şikayetlere neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle bir göz hastalıkları hekimine başvurmak, detaylı muayene için oldukça önemlidir" diye konuştu.